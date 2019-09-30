У России есть чем топить американские авианосцы • 242 • Аналитика Дешевле и эффективнее!

Американский военный бюджет больше, чем у следующих девяти стран, вместе взятых. Россия в этом перечне государств по величине затрат на военно-оборонные нужды занимает лишь пятую строчку. Сергей Шойгу, министр обороны РФ, хорошо и точно объяснил этот феномен.









«Гигантские деньги тратятся в США на частные военные компании, на авианосные группировки. Но вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого нападать? Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии против нашей страны. А это несравненно дешевле и эффективнее! И такое оружие в арсенале ВС РФ имеется»,

— заявил Шойгу.



Россия действительно занимается проектированием и созданием таких типов смертоносного противокорабельного оружия. Новейшие гиперзвуковые ракеты российской сборки могут применяться и против надводных целей любого габарита или водоизмещения. Причем из-за скорости, превышающей скорость звука на порядок, сбить подобный реактивный снаряд на данный момент технически невозможно. Да и уклониться от него такая громоздкая посудина, как авианосец, едва ли сможет.



При этом стоимость авианосца и гиперзвуковой ракеты, даже их комплекта, несоизмеримы. Так, лидер авианосной группы ВМС США «Джеральд Форд» (USS Gerald Ford) стоит порядка сорока миллиардов долларов. Но и он уязвим для современных ударных средств авиации и артиллерии ВС РФ. В случае войны такие железные монстры будут потоплены в первую очередь, или же их не будут использовать в боевых операциях вообще.



Помимо крылатых ракет, на авансцену грозного для кораблей оружия выдвигаются беспилотные летательные аппараты. Китай и Иран утверждают, что в скором времени они уже будут готовы пускать на дно штатовские военные суда при помощи боевых дронов – это те же самые авиамашины-камикадзе, только без самого летчика-самоубийцы. Недавняя атака хуситов на саудовские нефтеперерабатывающие заводы при помощи БПЛА – убедительный тому пример.



Убедительный пример

На защите у саудитов стоят современные американские ЗРК Patriot, и не один их комплект: глубокоэшелонированная противоракетная и противовоздушная оборона построена на их основе. Получается, что Саудовская Аравия заплатила сполна за защиту своего неба и нефтяных ресурсов, но американская защита не сработала: НПЗ были успешно атакованы и горели потом несколько дней, как факелы. Не зря Эр-Рияд после этого инцидента сразу заинтересовался российскими ЗРК С-400 «Триумф».



По мнению независимых военных экспертов из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), атака на саудовские НПЗ – это откровенный сигнал Пентагону о том, что эпоха американского доминирования на земле и в воздухе Персидского залива окончена, да и монополии на сверхточное мощное оружие теперь у США нет. Причем речь тут идет о полукустарных БПЛА хуситского производства. Эти дроны сделаны по иранским технологиям, но не самими иранцами, которых сейчас по праву называют «мастерами беспилотников».



Примечательный дислабанс

Примечателен в этой ситуации значительный дисбаланс между дорогим и дешевым вооружением. С одной стороны — копеечные, но смертоносные дроны и крылатые ракеты. С другой — баснословно дорогие ЗРК и самолеты последнего поколения, которые на поверку оказались беспомощными перед недорогими хуситскими беспилотными летательными аппаратами. Выходит, незачем существенно трудиться на дорогущие виды оружия, если простейшие ракеты и беспилотники ставят им шах и мат, особенно при неожиданной атаке.



В России есть противокорабельная ракета «Оникс», а у китайцев — «Дунфен» (Dong Feng 26). Они обе считаются настоящими истребителями кораблей, включая и особо крупные плавсредства типа авианосцев. Такие ракеты-убийцы делают всю настоящую военно-морскую стратегию США бесполезной. А другой у Пентагона на ближайшее будущее пока нет.



Более того, надо помнить, что в арсенале ВС РФ есть еще и ракета «Циркон», чья скорость превышает скорость звука в шесть раз. Вдобавок морские военные КБ России активно разрабатывают подводные беспилотные аппараты, некоторые их модели будут оснащаться атомными силовыми установками. Эти полуторпеды-полусубмарины тоже станут смертельным оружием против авианосных групп потенциального противника.



Технически непродвинутые хуситские повстанцы провели результативную атаку на нефтяную инфраструктуру Эр-Рияда. Они не просто сократили добычу черного топлива в СА вдвое, но показали, насколько уязвимы Соединенные Штаты и все их союзники на Ближнем Востоке, да и по Североатлантическому альянсу тоже.





Этот неприятный для всего западного мира инцидент точно охарактеризовал экс-дипломат её Величества Алистер Крук (Alastair Crooke). Он назвал данный прокол американских ЗРК «точечным и точным ударом по авторитету США». Действительно, с этим трудно не согласиться. Американский военный бюджет больше, чем у следующих девяти стран, вместе взятых. Россия в этом перечне государств по величине затрат на военно-оборонные нужды занимает лишь пятую строчку. Сергей Шойгу, министр обороны РФ, хорошо и точно объяснил этот феномен.— заявил Шойгу.Россия действительно занимается проектированием и созданием таких типов смертоносного противокорабельного оружия. Новейшие гиперзвуковые ракеты российской сборки могут применяться и против надводных целей любого габарита или водоизмещения. Причем из-за скорости, превышающей скорость звука на порядок, сбить подобный реактивный снаряд на данный момент технически невозможно. Да и уклониться от него такая громоздкая посудина, как авианосец, едва ли сможет.При этом стоимость авианосца и гиперзвуковой ракеты, даже их комплекта, несоизмеримы. Так, лидер авианосной группы ВМС США «Джеральд Форд» (USS Gerald Ford) стоит порядка сорока миллиардов долларов. Но и он уязвим для современных ударных средств авиации и артиллерии ВС РФ. В случае войны такие железные монстры будут потоплены в первую очередь, или же их не будут использовать в боевых операциях вообще.Помимо крылатых ракет, на авансцену грозного для кораблей оружия выдвигаются беспилотные летательные аппараты. Китай и Иран утверждают, что в скором времени они уже будут готовы пускать на дно штатовские военные суда при помощи боевых дронов – это те же самые авиамашины-камикадзе, только без самого летчика-самоубийцы. Недавняя атака хуситов на саудовские нефтеперерабатывающие заводы при помощи БПЛА – убедительный тому пример.На защите у саудитов стоят современные американские ЗРК Patriot, и не один их комплект: глубокоэшелонированная противоракетная и противовоздушная оборона построена на их основе. Получается, что Саудовская Аравия заплатила сполна за защиту своего неба и нефтяных ресурсов, но американская защита не сработала: НПЗ были успешно атакованы и горели потом несколько дней, как факелы. Не зря Эр-Рияд после этого инцидента сразу заинтересовался российскими ЗРК С-400 «Триумф».По мнению независимых военных экспертов из Центра стратегических и международных исследований (CSIS), атака на саудовские НПЗ – это откровенный сигнал Пентагону о том, что эпоха американского доминирования на земле и в воздухе Персидского залива окончена, да и монополии на сверхточное мощное оружие теперь у США нет. Причем речь тут идет о полукустарных БПЛА хуситского производства. Эти дроны сделаны по иранским технологиям, но не самими иранцами, которых сейчас по праву называют «мастерами беспилотников».Примечателен в этой ситуации значительный дисбаланс между дорогим и дешевым вооружением. С одной стороны — копеечные, но смертоносные дроны и крылатые ракеты. С другой — баснословно дорогие ЗРК и самолеты последнего поколения, которые на поверку оказались беспомощными перед недорогими хуситскими беспилотными летательными аппаратами. Выходит, незачем существенно трудиться на дорогущие виды оружия, если простейшие ракеты и беспилотники ставят им шах и мат, особенно при неожиданной атаке.В России есть противокорабельная ракета «Оникс», а у китайцев — «Дунфен» (Dong Feng 26). Они обе считаются настоящими истребителями кораблей, включая и особо крупные плавсредства типа авианосцев. Такие ракеты-убийцы делают всю настоящую военно-морскую стратегию США бесполезной. А другой у Пентагона на ближайшее будущее пока нет.Более того, надо помнить, что в арсенале ВС РФ есть еще и ракета «Циркон», чья скорость превышает скорость звука в шесть раз. Вдобавок морские военные КБ России активно разрабатывают подводные беспилотные аппараты, некоторые их модели будут оснащаться атомными силовыми установками. Эти полуторпеды-полусубмарины тоже станут смертельным оружием против авианосных групп потенциального противника.Технически непродвинутые хуситские повстанцы провели результативную атаку на нефтяную инфраструктуру Эр-Рияда. Они не просто сократили добычу черного топлива в СА вдвое, но показали, насколько уязвимы Соединенные Штаты и все их союзники на Ближнем Востоке, да и по Североатлантическому альянсу тоже.Этот неприятный для всего западного мира инцидент точно охарактеризовал экс-дипломат её Величества Алистер Крук (Alastair Crooke). Он назвал данный прокол американских ЗРК «точечным и точным ударом по авторитету США». Действительно, с этим трудно не согласиться. Олег Орлов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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