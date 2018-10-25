У России есть боевой космический лазер, утверждает Госдеп

Помощник госсекретаря США Илим Поблет заявила, что Россия разработала и вывела на орбиту лазерное оружие, способное уничтожить американские спутники.

Поблет не стала объяснять, на чем основано такое утверждение, однако обвинила Россию в том, что такие действия не соответствуют заявленной официальной доктрине.

По мнению представителя Госдепа, якобы находящиеся на орбите боевые лазеры являются для США доказательством того, что военные действия России не соответствуют российской дипломатической риторике.

Поблет также заверила, что Вашингтон хотел бы видеть космос «свободным от конфликтов». При этом она подтвердила, что Пентагон усиленно работает над созданием космической армии.

Поблет также призвала ООН обратить внимание на «российские космические боевые системы», пишет The Daily Mail.