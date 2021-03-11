У России есть 600 тысяч причин вмешаться в войну в Донбассе – военкор Коц

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц считает, что обострение в Донбассе – это ещё не война, а подготовка к ней. Но у России есть 600 тысяч причин вмешаться в ситуацию.

На данный момент ужесточились обстрелы по всей линии соприкосновения, констатировал Коц и сравнил это с разведкой боем.

"Война просто так, внезапно, никогда не начинается", - произнёс военкор в беседе с Царьградом.

Он напомнил, что ситуации в Нагорном Карабахе осенью 2020 года предшествовало летнее обострение в июне. Тогда азербайджанским военным удалось вскрыть скорость и алгоритмы реагирования.

"Мне кажется, сейчас в Донбассе происходит именно это. Сейчас украинские войска пытаются вот такими провокациями, обстрелами вскрыть линию обороны и скорость реакции, и реакции не только республик, но и России. <…> Идёт подготовка к полномасштабным действиям. Начнутся они или нет, посмотрим. На ближайший месяц, как мне кажется, крупной наступательной операции не будет, хотя подготовительные действия к ней налицо", - поделился мнением Коц.

По его словам, Зеленский рано или поздно будет вынужден решать вопрос силой, иначе ему это не простит националистическая верхушка. Кроме того, Украину вообще очень сложно заподозрить в самостоятельности, подчеркнул собеседник Царьграда. Операции в Донбассе могут быть продиктованы и западными кураторами, и западными инструкторами.

"Безусловно, все эти агрессивные действия, которые могут последовать за этим обострением, будут проводиться с санкции американцев, с санкции администрации Байдена", - полагает военкор.

Он отметил, что Зеленского устроит любой вариант: и втягивание России в конфликт в Донбассе, и отмашка на блокировку региона. В первом случае, Украина "получает по башке", а её президент кричит на весь мир "Россия агрессивная, напала на маленькую безобидную Украину".

"Моё личное мнение как гражданина, нашей стране придётся вмешаться, потому что с 2015 года, когда закончились активные боевые действия, у России появилось на 600 тысяч причин больше вмешаться в этот конфликт. Я имею ввиду количество российских паспортов, которые были выданы гражданам ЛДНР. Россия умеет защищать своих граждан за рубежом. Это показала операция по принуждению к миру в 2008 году. Я не вижу, чем жители Донбасса хуже тех же югоосетин", - заключил собеседник "Первого русского".