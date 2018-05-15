«У Роскомнадзора не осталось вариантов блокировки Telegram»: глава сервиса аналитики TGStat о будущем мессенджера в РФ

Пока Роскомнадзор пытается исполнить решение суда и заблокировать мессенджер Telegram на территории РФ, аудитория последнего продолжает расти, как и аудитория русскоязычных каналов мессенджера. Количество просмотров публикаций на самых популярных из них сейчас достигает сотен тысяч. Это стремительно развивающийся рекламный рынок. RT узнал у руководителя TGStat Юрия Кижикина, занимающегося исследованием этого рынка, каковы перспективы Telegram в России и во всём мире.

— Прошёл месяц с момента, когда суд постановил заблокировать Telegram. У Роскомнадзора и Telegram ещё остались силы для противостояния друг другу?

— Не думаю, что у Роскомнадзора остались ещё варианты блокировки в технологическом плане. Очевидно, что точечная блокировка IP-адресов не даёт должного эффекта, а «ковровые бомбардировки» вызывают слишком много негодования пострадавших граждан и компаний, не связанных с Telegram.

Если говорить об административном воздействии, то Роскомнадзор будет продолжать искать рычаги, чтобы договориться с Apple и Google об удалении приложений Telegram из магазинов AppStore и GooglePlay, а также о блокировке пуш-уведомлений, через которые Telegram доставляет на устройства пользователей новые, ещё не заблокированные IP-адреса.

Недавно в бета-версиях приложения появились новые встроенные возможности для обхода блокировки. Что ещё есть в арсенале у Дурова, сложно даже предположить.

— Насколько происходящее сейчас помогает другим мессенджерам?

— Думаю, незначительно. Следует здраво разделять сиюминутную выгоду от технологических перспектив. Разумеется, на фоне войны Роскомнадзора с Telegram каждый мессенджер отхватил себе часть аудитории, незначительная часть которой осядет в нём навсегда. Но это не имеет значимого эффекта на фоне роста Telegram и доверия к нему пользователей.

— Как обстоят дела у Telegram с появлением новых каналов, охватом сообщений и притоком новых пользователей?

— Последние две недели наблюдается традиционное майское падение охватов на каналах примерно на 13% и снижение активности по притоку новых подписчиков на каналы примерно на 25—30%, связанное с праздниками. Аналогичное падение мы наблюдали в период новогодних праздников. В конце месяца ожидаем восстановление показателей до прежнего уровня.

Количество новых каналов, поступающих в TGStat, осталось на прежнем уровне: 150—200 каналов в сутки.

— Как изменилась аудитория каналов после блокировки? Как изменилось количество просмотров?

— Спустя неделю после начала блокировки мы заметили, что доля активной аудитории снизилась на 3% (доля пользователей мессенджера, которые «были онлайн в Telegram менее трёх дней назад»).

© Tgstat.ru

Показатели по охвату публикаций и новым подписчикам внутри каналов, наоборот, выросли, ввиду большого внимания СМИ к ситуации вокруг Telegram.

На данный момент сложно оценить эффективность блокировки, так как картина искажена майскими праздниками. Повторное исследование проведём ближе к концу мая. Результаты будут опубликованы на нашем канале в Telegram.

— Повлияла ли блокировка на способы и скорость подсчёта статистики Telegram? Мы заметили, что счётчики сообщений стали с большими задержками обновляться.

— Мы не держим серверов на территории РФ, поэтому ни на способы, ни на скорость взаимодействия TGStat с API Telegram блокировка никак не повлияла.

Однако когда Роскомнадзор начал блокировки, нас тоже немного зацепило. В частности, наши пользователи испытывали трудности, когда Роскомнадзор заблокировал популярные гугловские сервисы Google Analytics и ReCaptcha, которые используются на сайте.

Нестабильность в обновлении счётчиков просмотров постов внутри самого Telegram наблюдалась и раньше. Не думаю, что это имеет какое-то отношение к блокировке.

— Есть ли положительное влияние блокировки на Telegram? Если да, то какое?

— Многие Telegram-каналы выросли на теме блокировки. Некоторые в ней даже родились, а спустя несколько дней стали занимать топовые позиции по количеству подписчиков. Пользователи узнали о возможных способах обхода блокировок, научились пользоваться VPN и прокси-сервисами.

Сам Telegram прибавил функциональности для встроенного обхода блокировок без участия со стороны пользователя, приобрёл ещё большую популярность, привлёк большее внимание инвесторов и, конечно, в очередной раз завоевал сердца миллионов пользователей.

— Расскажите про каналы в Telegram, которые периодически попадают в том числе и в вашу аналитику. Как они добиваются такого количества подписчиков? Почему неизвестные каналы очень быстро обгоняют тот же Mash, и как вы с ними боретесь (если боретесь)?

— Здесь возможны варианты. Например, у владельца канала хороший бюджет на рекламу. Такие каналы обычно заметны по высокому уровню индекса цитирования канала («ИЦ» на сайте TGStat.ru), так как самый эффективный способ раскрутить Telegram-канал — давать рекламу в других Telegram-каналах.

Есть довольно большая доля вполне себе честных каналов без больших бюджетов, владельцы которых уже имеют популярное сообщество в одной из соцсетей («ВКонтакте», Twitter, YouTube и др.). Им не составляет труда наращивать аудиторию на своём канале за счёт его периодических упоминаний на уже раскрученной площадке.

Есть накрутчики. Явная накрутка подписчиков на канал определяется довольно быстро, так как такие каналы имеют очень низкий показатель вовлечённости аудитории (на сайте он называется ERR — engagement rate by reach). Данный показатель считается в автоматическом режиме и доступен публично на странице канала. На основе него владельцы других каналов могут трезво оценить, стоит ли иметь с ним дело.

Более аккуратные накрутчики крутят подписчиков одновременно с просмотрами, симулируя таким образом активность своих несуществующих подписчиков. В автоматическом режиме пока такие ситуации не определяем, но при внимательном изучении других показателей канала (индекс цитирования, количество упоминаний о канале на других каналах, популярность упоминающих каналов, скорость роста аудитории и проч.) факт накрутки определить несложно. У нас эти показатели также доступны публично всем пользователям.



— Есть ли какие-то графики или выкладки, благодаря которым можно наглядно сравнить аудитории мессенджеров и соцсетей с российским сегментом Telegram?

— Мы такую информацию самостоятельно не собираем, но из открытых источников последние данные по тройке лидеров среди мессенджеров такие:

WhatsApp — 22 млн пользователей (Mediascope, октябрь 2017 года); Viber — 18,9 млн пользователей (Mediascope, октябрь 2017 года); Telegram — 15 млн пользователей (Pavel Durov, май 2018 года).

— Анализируете ли вы монетизацию каналов в Telegram?

— Мы считаем, что поле деятельности в мессенджере можно успешно монетизировать, стараемся помогать пользователям работать со статистикой, находить друг друга, договариваться о цене. На TGStat можно указать стоимость рекламы на своём канале и использовать форму обратной связи для получения рекламных заявок. Операции по взаиморасчётам между админами каналов и рекламодателями мы не производим, поэтому цифр, сколько в среднем зарабатывают каналы, назвать не сможем.

Анализируя публикации на более чем 40 тыс. русскоязычных каналах, которые генерируют около 100 тыс. постов в день, могу сказать, что примерно 25—30% всех публикаций за день имеют в своём содержании упоминание о другом канале или ссылку на другой канал. Упоминание о канале чаще всего означает, что пост проплачен или что каналы обмениваются аудиторией путём взаимного пиара.

— «Медиалогия» и вы считаете просмотры постов в Telegram по-разному. Объясните принципиальную разницу в подходах.

— «Медиалогия» сравнила понедельник 16 апреля (день блокировки, когда активность на каналах зашкаливала) с понедельником 23 апреля (обычный, ничем не примечательный понедельник) и увидела разницу в -76%.

По нашим данным, разница составила всего -27%. А если сравнить понедельник до блокировки с понедельником после блокировки (что более корректно, если мы хотим оценить эффективность блокировки), то разница составила +2%.

Было предположение редактора «Медузы», что разница получилась из-за того, что «Медиалогия» считает просмотры, набранные постом только в первый день публикации, а TGStat фиксирует также просмотры, набранные в последующие дни, но эта информация не подтвердилась. Мы пересчитали аналогичным образом и снова не приблизились к данным «Медиалогии».

© Tgstat.ru

К опубликованному исследованию «Медиалогии» у нас возникло довольно много вопросов.

— Расскажите о схеме работы вашей компании: сколько сотрудников в ней работают, как распределены обязанности, как выстроена схема работы с медиа по запросам?

— У нас очень маленькая команда, на данный момент в ней всего два человека. Я беру на себя всю техническую и административную часть, общаюсь с медиа по запросам, а мой помощник — контент-менеджер, сотрудник службы поддержки пользователей и модератор в одном лице.

— Что нас ждёт в будущем на TGStat?

— TGStat — это инструмент для аналитики каналов, самый крупный каталог публичных каналов, классифицированный по языкам и категориям. Развитие будет продолжаться в двух этих направлениях одновременно. По части аналитики: будут появляться новые инструменты для детального анализа своих и чужих каналов, система будет обогащаться новыми данными. По части каталога: уже сейчас владельцы каналов, размещающиеся на нашей площадке, получают хорошую долю рекламных заявок. Есть планы по увеличению этой доли и расширению географии сервиса. За последними обновлениями сервиса можно следить на нашем канале @tg_analytics.