У родителей «шпионки» Марии Бутиной нет денег на адвокатов

Находящаяся в тюрьме США «шпионка» Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, в скором времени у девушки могут закончиться средства на оплату услуг юристов. Об этом журналистам рассказал отец арестованной Валерий Бутин, пояснив, что денег на адвокатов уже нет.

Для того, чтобы адвокаты продолжили защищать интересы Марии Бутиной, которую обвинили бездоказательно в шпионаже, необходимо несколько миллионов рублей. По словам отца Бутиной, это стало неожиданным препятствием.

«Мы столкнулись еще и с другой серьезной проблемой — нехваткой финансовых средств на защиту дочери», - говорит Валерий Бутин.

Напомним, гражданка России Мария Бутина сейчас пребывает в тюремном изоляторе. Ранее сообщалось о слишком жестких условиях содержания Бутиной. По запросу американских властей Бутина была задержана 15 июля. Ее обвинили в шпионаже, не предъявив никаких аргументов и доказательств.

Комментарий отца приводят «Известия». Ранее, напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что на российскую гражданку Марию Бутину оказывается сильнейшее давление в тюрьме, где она сейчас содержится по сфабрикованному делу за шпионаж. В том числе Захарова упомянула о том, через какие унижения приходится проходить арестованной девушке.

«Столкнулась с откровенной дискриминацией американских властей», - подчеркнула Захарова, уточнив, что в тюрьме Бутиной «не оказывается медпомощь, в камере проводятся постоянные обыски».

По словам представителя МИД РФ, это «попытка заставить Марию Бутину признать вину». Захарова напомнила, что девушка была задержана и арестована как «агент иностранного правительства».