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У республиканцев в США появился шанс удержать Сенат, Айова пала - Fox News
04 ноября 2020, 17:50 • 134 • Политика
Республиканцы выиграли место в Сенате от Айовы, и это шанс для партии Дональда Трампа удержать Сенат.
Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове. Такой прогноз в эти минуты даёт телеканал Fox News. Сенатор-республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый срок, победив демократа Терезу Гринфилд.
Сенатское место в Айове может оказаться решающим в вопросе о том, смогут ли республиканцы удержать Сенат.
В нынешнем составе Сената у республиканцев 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем Сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.
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