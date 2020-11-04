У республиканцев в США появился шанс удержать Сенат, Айова пала - Fox News

Республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове. Такой прогноз в эти минуты даёт телеканал Fox News. Сенатор-республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый срок, победив демократа Терезу Гринфилд.

Сенатское место в Айове может оказаться решающим в вопросе о том, смогут ли республиканцы удержать Сенат.

В нынешнем составе Сената у республиканцев 53 места против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам нужно 4 места. Если же демократ Джо Байден станет президентом, то демократам для большинства хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем Сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.