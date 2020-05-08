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У Решетникова есть пара-тройка недель. Гаспарян о судьбе "опального" министра

08 мая 2020, 06:10  •  50 • Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам. Что может ожидать "опального" министра в ближайшем будущем, рассказал политолог Армен Гаспарян. Он считает, что у главы Минэкономразвития есть в запасе ещё пара-тройка недель.
Президент России Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он признался, что на данную конкретную минуту, мягко говоря, не убеждён, что Решетников в краткосрочной перспективе будет отправлен в отставку. Потому что на данный момент судить об экономических сложностях очень трудно, так как ситуация совершенно не рядовая.
Поэтому не думаю, что, условно, в ближайшие пару недель последует какое-то мощное кадровое решение по кабинету министров, - сказал Армен Гаспарян в интервью Царьграду.
Политолог предполагает, что в течение этого времени руководство страны будет наблюдать за тем, как и что происходит. А уже исходя из этого, будут приниматься какие-то решения по конкретным людям.
Решетников, если мне память не изменяет, накануне получил указания Путина - за чем нужно конкретно, внимательно следить и какие меры нужно предпринимать. Вот исходя из того, как он будет действовать в ближайшие, условно, пару-тройку недель, и можно будет делать какие-то прогнозы, - подчеркнул Армен Гаспарян.
Эксперт добавил, что до этого строить какие-либо прогнозы о судьбе "опального" министра не имеет особого смысла, тем более основываясь на слухах и волнениях в соцсетях.

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