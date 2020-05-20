У Решетникова 4%, у ЦБ - 4,8%: Эксперт столкнул два предсказания по инфляции в России

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в 2020 году инфляция в России не превысит 4%, а экономическое восстановление показывает положительную динамику. Заявление министра прокомментировал эксперт "Института современного развития", руководитель направления "Финансы и экономика" Никита Масленников.

Он отметил, что в США и Китае сейчас наблюдается резкое обрушение цен, поэтому уровень инфляции 4% в России, о котором говорил Решетников, это очень хороший показатель. Однако эксперт испытывает сомнения по поводу точности прогноза Минэкономразвития.

Масленников считает, что более верно опираться на прогнозы экспертов Центробанка, так как "они гораздо тоньше понимают ситуацию с ценами". Согласно их прогнозу, Россию ждёт инфляция в диапазоне от 3,8% до 4,8%.

Также эксперт прокомментировал ожидания по поводу восстановления экономики России. По словам Масленникова, экономика России действительно стабилизировалась, но на резко пониженном уровне.

"У нас, по самым позитивным оценкам, годовой спад в экономике в текущем году будет 4,3%, по пессимистичным - свыше 12%. Средний интервал - от 4 до 6%", - сказал эксперт в интервью Nation News.

Масленников добавил, что отыграть такое падение будет непросто.