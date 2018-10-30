«У решения есть причина и есть повод»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о последствиях выхода из Договора РСМД

Длящаяся несколько лет мыльная опера вокруг Договора РСМД, похоже, близка к развязке. Запуск американской стороной процедуры его расторжения — дело, скорее всего, ближайших недель. Каких последствий — стратегических и геополитических — стоит ожидать?

Прежде всего: у решения есть причина и есть повод. Повод — многолетние заклинания о нарушении договора Россией. Причина — потребность в новых инструментах проекции силы в западной части Тихого океана (стоит напомнить, что ни Китай, ни вообще любая другая страна, кроме собственно двух участников договора, его ограничениями не связаны).

Если американско-китайским отношениям суждено вылиться в большой военный конфликт, его исход будет решаться в прибрежных китайских акваториях (тех самых, которые КНР не первый год укрепляет всеми силами) и зависеть от того, окажутся ли США в состоянии завоевать в этих акваториях господство на море и, следовательно, в воздухе. Задача очень амбициозная, и для её решения крайне желательно наличие целого класса оружия «длинной руки». Без длительного и методичного размягчения китайских ПВО, аэродромов и береговой обороны появление в этой зоне американской палубной авиации и тем более надводных кораблей выглядит едва ли приемлемым риском. И трудно придумать лучшее массовое средство такого размягчения, чем баллистические ракеты сухопутного базирования, стартующие из недосягаемых для авиации противника районов (то есть средней дальности).

Не нужно ждать начала конфликта для проверки этих соображений. Достаточно будет вслушаться в официальную китайскую реакцию, как только похороны ограничений РСМД станут свершившимся фактом.

Разумеется, нам никто не даст гарантий, что развертывание «хорошо забытого старого» класса ракет ограничится Тихоокеанским регионом. Из числа членов НАТО Польша, Румыния и прибалтийские страны с большой вероятностью в инициативном порядке предложат разместить ракеты у себя. Чувство самосохранения как у леммингов, но угроза от этого меньше не станет. Когда рубеж пуска баллистических ракет — в тысяче километров от Москвы, решение на ответно-встречный удар с учётом времени на прохождение информации о пуске принимать придётся за две—три минуты. Это может сильно увеличить опасность последнего для цивилизации недоразумения.

Сейчас бессмысленно гадать, как эти очевидности отразятся на оценке рисков развертывания американской стороной. С уверенностью можно лишь сказать, что на фоне возможной демократической администрации сегодняшняя может показаться образцом вменяемости. Реализация обсуждаемого сценария (с учётом легко предсказуемых ответных мер России — вплоть до оставления за собой права на превентивный удар по стартовым позициям в угрожаемой обстановке) неизбежно приведёт подавляющую часть Европы в такое паническое возбуждение, что сохранить монолитность НАТО будет очень непросто. И первые — крайне не восторженные — официальные комментарии из Европы (исключая, конечно, Великобританию с Польшей) уже на это недвусмысленно намекают.

А качества следующей администрации в США важны потому, что любое развертывание — дело далеко не одного дня. Даже на адаптацию «Томагавков» к наземным запускам, по-видимому, уйдёт порядка года. Разработать и испытать новую баллистическую ракету (именно они сильнее всего угрожают дестабилизацией) — это три года в самом авральном режиме; реалистичный срок будет и того больше. И ещё от двух лет — развернуть производство и поставить на боевое дежурство. Итого угроза актуализируется в полный рост не раньше чем к середине 2020-х годов. То есть ко времени, когда нынешняя администрация рано или поздно освободит Белый дом.

Таким образом, существует довольно протяжённое окно возможностей, в пределах которого сегодняшний глубокий кризис международных отношений имеет шанс если не разрешиться полностью, то по крайней мере войти в рамки новых общепринятых правил игры. Если не произойдёт ни того, ни другого, угроза непредсказуемой дестабилизации проявит себя настолько, что мир окажется очень неуютным и опасным местом на одном этом основании, причём неуютным и опасным не для кого-то, а для всех. Остаётся открытым вопрос, осознают ли это авторы решения о выходе из Договора РСМД и тем более их возможные преемники.