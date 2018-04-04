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У разбитой трубы
04 апреля 2018, 20:24 • 234 • Карикатуры
Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" продолжится, однако сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В 2017-м этот показатель составил 93,5 миллиарда кубов.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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