У разбитой трубы

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Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" продолжится, однако сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В 2017-м этот показатель составил 93,5 миллиарда кубов.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий