У разбитого корыта. Как страна пережила "черный август" 1998 года

Рубль – вниз, цены – вверх, доходы граждан – вниз. 17 августа 1998 года правительство набралось мужества и признало, что денег у него нет. На экономическом языке это означало дефолт. Кабмин объявил о заморозке выплат по ГКО на 90 дней. ЦБ перестал поддерживать рубль, а курс доллара взлетел с 6 рублей в августе до 20 рублей к концу 1998 года. Чтобы понять, что же тогда произошло, надо вернуться на несколько лет назад.

В 1993 году российские власти для латания дыр в бюджете начали выпускать государственные краткосрочные облигации с высокой доходностью (ГКО). Поскольку на рынке использовать деньги в чистом виде было невозможно, власти создавали такие долговые инструменты. Другого источника доходов для бюджета не было, поскольку приватизация только начиналась, шла она плохо и только в пользу привилегированных лиц, поэтому фактически без получения денег за приватизированные предприятия, рассказал в интервью радио Sputnik сотрудник Московского центра "Карнеги", экономист, финансист, специалист по инвестициям, управляющим партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан.

"Денег нужно было много, а брать их было неоткуда. Налоговая дисциплина была ничтожной, налоги толком никто не платил. Поэтому решили выпускать ГКО, которые оставались единственным источником денег для бюджета. Но со временем спрос на эти бумаги по естественным причинам начал падать, потому что даже те, кто хотел получать высокие рублевые доходы, в том числе, иностранные инвесторы, что называется, уже свой спрос удовлетворили".

Ситуацию усугубил финансовый кризис в Азии, когда инвесторы начали забирать деньги с развивающихся рынков, в том числе из России. Плюс начали падать цены на нефть. Цена барреля за полгода снизилась вдвое, оказавшись на уровне 10 долларов за бочку. Многие эксперты считают, что если бы баррель стоил хотя бы 20 долларов, то того, что случилось в августе 1998-го, скорее всего, удалось бы избежать.

При этом Россия вместо того, чтобы найти другие источники финансирования бюджета по мере падения этого спроса, просто увеличивала доходность ГКО и продолжала их продавать. Иными словами, создавалась гигантская финансовая пирамида, которую никто не мог оплатить, и которая рано или поздно все равно бы рухнула.

В августе 1998 года, когда ставки по ГКО достигли трехзначных цифр, стало понятно, что никакого рефинансирования уже не будет. Было принято волевое решение объявить дефолт. Выплаты по ГКО были заморожены, а торговля ими прекратилась. К тому же правительство все-таки пошло на девальвацию рубля, которая, как утверждают некоторые эксперты, могла спасти страну от банкротства, если бы этот вариант выбрали еще весной 1998 года. ЦБ отказался от поддержки рубля, и курс доллара в России взлетел с 6 рублей в августе до 20 рублей к концу года.

При этом частные банки воспользовались дефолтом для того, чтобы присвоить деньги вкладчиков. Таким образом, многие люди потеряли все свои сбережения. Больше всего пострадали те, у кого были долги в валюте. Людям надо было возвращать космические деньги и для кого-то это стало трагедией. Тысячи людей в одночасье стали нищими.

В конце 1998 года ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым, у 42 процентов населения было напряженное настроение, у 12 процентов – страх с тоской, у 4 процентов – все отлично, и 36 процентов опрошенных сказали, что ощущают себя нормально. Но было немало и тех, кто держал доходы в валюте и неплохо нажился на кризисе. Причем это мог сделать почти каждый, поскольку в середине лета Анатолий Чубайс в одном из интервью давал осторожный, но предельно ясный прогноз о том, что рубль обвалится.

В общем, для кого-то этот кризис стал самым страшным потрясением, а для кого-то просто волшебным. Самые предприимчивые брали деньги в долг под разумные проценты и вкладывались в новостройки, затем их продавали, раздавали долги, а на остатки еще приобретали шикарные квартиры. Хорошо шли дела и у компаний, которые торговали импортом. Он подскочил в цене в несколько раз. В общем, как сказал Владимир Мовчан, в целом, это была хорошая очистительная волна, которая позволила перестроить экономику. К тому же, несмотря на ошибки и коррупцию, власти прошли по одному из лучших путей, поскольку им удалось избежать кровавой гражданской войны, тотального голода с миллионами жертв, разрушения страны и потери независимости.

Но может ли это компенсировать жизни людей, которые в прямом смысле вешались от этого кризиса, когда остались у разбитого корыта. Не случайно, последний месяц лета 1998 года навсегда вошел в историю страны как "черный август". По расчетам Московского банковского союза, российская экономика потеряла около ста миллиардов долларов, а потери граждан оцениваются почти в 20 миллиардов. В общем, тревожное было время, которое, хочется верить, не повторится.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik