У разбитого корыта

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Финансовые резервы Украины тают, и это заставляет Нацбанк тревожиться. На счетах украинского Минфина наименьший запас средств за последние четыре года, а планы по наполнению бюджета сорваны, что грозит обернуться хаосом в экономике, пишет Bloomberg.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий