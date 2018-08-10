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У разбитого корыта

10 августа 2018, 16:39  •  182 • Карикатуры

Финансовые резервы Украины тают, и это заставляет Нацбанк тревожиться. На счетах украинского Минфина наименьший запас средств за последние четыре года, а планы по наполнению бюджета сорваны, что грозит обернуться хаосом в экономике, пишет Bloomberg.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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