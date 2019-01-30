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У Рауфа Арашукова оказался самый большой дом из всей кавказской элиты

30 января 2019, 17:24  •  251 • Политика
Дом Рауфа Арашукова, сенатора, задержанного по обвинению в причастности к двум убийствам, оказался самым большим из всей недвижимости, принадлежащей представителям кавказской политический элиты. А доходы его супруги - светской львицы - в 20 раз превышают заработок самого политика, следует из декларации.
32-летний сенатор Рауф Арашуков, задержанный прямо во время заседания Совфеда по обвинению в двух убийствах, является обладателем самого большого дома среди всех представителей кавказской элиты.
В декларации о доходах за 2017 год говорится, что приусадебный участок Арашукова составляет более 4,5 тысяч кв. метров, а площадь только одного из трех домов — 890 "квадратов".
Сопоставимым по площади жильем на юге России и на Кавказе может похвастаться только Арсен Фадзаев, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по борьбе, депутат Госдумы двух созывов от Северной Осетии, а ныне — сенатор от республики. Прославленный спортсмен живет в доме площадью 864 кв. метров.
При этом у Арашукова не один, а три дома — площадь второго составляет около 440 кв. метров, а третьего — почти 150 кв. метров. Это не считая двух квартир площадью 70 и 115 "квадратов".
Доход самого политика в 2017 году составил 4,9 млн рублей, а вот его супруга заработала целых 96 миллионов. При этом годом ранее доход жены Рауфа Арашукова составлял "всего" 308 тысяч рублей.
Семью Рауфа Арашукова неофициально называют "газовыми королями Северного Кавказа". Рауль Арашуков, глава клана, долгое время возглавлял "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и "Ставрополькрайгаз". Рауф начал политическую карьеру уже в 18 лет. Он был депутатом Ставропольской думы (будучи студентом-первокурсником), затем — министром труда и соцразвития Карачаево-Черкесии, возглавлял Хабезский район (выиграл выборы с результатом 99% голосов).
Супругу Рауфа Арашукова, Аиду, называют одной из самых ярких московских светских львиц. Она позиционирует себя как дизайнер одежды.

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