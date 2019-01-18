У "похоронившего" Порошенко юмориста Зеленского укроСМИ отыскали бизнес в России

У соперника действующего главы Украины Петра Порошенко СМИ нашли бизнес в России. Однако второй по популярности кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет бизнеса в России.

У "похоронившего" президента Украины Петра Порошенка юмориста и второго по популярности кандидата на украинских президентских выборах Владимира Зеленского нашли "тайный" бизнес в России. Подробности рассказала украинская телепрограмма "Схема".

Сообщается, что Зелинский является опосредованным владельцем сразу трех российских фирм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". При этом всеми тремя юморист владеет через офшорную кипрскую фирму-посредника. Примечательно, что совладельцем этой фирмы является украинский олигарх Игорь Коломойский, давний враг Петра Порошенко. В комментариях Зеленский всячески отрицает, что имеет какой-либо бизнес в России.

"Отметившемуся на днях скандальным роликом с "похоронами" президента Незалежной Петра Порошенко артисту теперь явно не до смеха", - пишет "Утро.ру".

Напомним, что в конце 2018 года популярный украинский юморист Владимир Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины. В рейтинге популярности комик находится на 2-м месте и значительно обгоняет действующего главу государства. На днях он отметился первым предвыборным роликом, в котором "похоронил" Порошенко.

В комментариях Зеленский всячески отрицает, что имеет какой-либо бизнес в России.