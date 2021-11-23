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У "летающего авианосца" США нашли серьёзный недостаток: На проблему указал военный эксперт
23 ноября 2021, 00:50 • 89 • Политика
Пентагон успешно протестировал летающий авианосец С-130А, который "изменит расклад сил". "С-130 - не такой маневренный самолёт, чтобы уйти от возмездия в случае провокаций", - указал военный эксперт Алексей Леонков.
В США прошли испытания транспортного самолёта C-130A, на борту которого находились экспериментальные беспилотники X-61A Gremlin. Американскую разработку прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Разработчики "летающего авианосца", как они его называют, утверждают, что C-130A изменит расклад сил в мире. По их словам, самолёт сможет выпускать на границе действия ПВО противника рой дронов, которые способны выполнять задания в опасной для лётчиков зоне.
По мнению Алексея Леонкова, летающий авианосец США имеет один очень серьёзный недостаток. Его нельзя применять против стран, обладающих системами ПВО, которые работают на дальних дистанциях.
- указал специалист в беседе с Nation News.
Таким образом, американский летающий авианосец гарантировано будет оказываться в зоне действия русских зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500. Эксперт напомнил, что авиация также не будет бездействовать при приближении самолёта с беспилотниками на борту.
- резюмировал Алексей Леонков.
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