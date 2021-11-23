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У "летающего авианосца" США нашли серьёзный недостаток: На проблему указал военный эксперт

23 ноября 2021, 00:50  •  89 • Политика
Пентагон успешно протестировал летающий авианосец С-130А, который "изменит расклад сил". "С-130 - не такой маневренный самолёт, чтобы уйти от возмездия в случае провокаций", - указал военный эксперт Алексей Леонков.
В США прошли испытания транспортного самолёта C-130A, на борту которого находились экспериментальные беспилотники X-61A Gremlin. Американскую разработку прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Разработчики "летающего авианосца", как они его называют, утверждают, что C-130A изменит расклад сил в мире. По их словам, самолёт сможет выпускать на границе действия ПВО противника рой дронов, которые способны выполнять задания в опасной для лётчиков зоне.
По мнению Алексея Леонкова, летающий авианосец США имеет один очень серьёзный недостаток. Его нельзя применять против стран, обладающих системами ПВО, которые работают на дальних дистанциях.
Дальность Gremlin составляет порядка 550 км, они, выполнив свою боевую задачу, должны возвращаться обратно,
- указал специалист в беседе с Nation News.
Таким образом, американский летающий авианосец гарантировано будет оказываться в зоне действия русских зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500. Эксперт напомнил, что авиация также не будет бездействовать при приближении самолёта с беспилотниками на борту.
С-130 - не такой маневренный самолёт, чтобы уйти от возмездия в случае провокаций,
- резюмировал Алексей Леонков.

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