У "израильских" Голан теперь новый "хозяин"? Нетаньяху преподнёс Трампу провокационный подарок

Вслед за противоречащим Совбезу ООН признанием президентом США Дональдом Трампом Голанских высот израильской территорией регион вновь оказался в центре политического скандала. На этот раз уже со стороны Тель-Авива.

Как сообщил в Twitter посол США Дэвид Фридман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ко дню рождения главы Белого дома провокационный подарок Трампу - переименовал один из посёлков на Голанах в честь американского президента. Так что теперь он, судя по названию, сменил "хозяина".

" Премьер-министр Нетаньяху и я имели честь посвятить Trump Heights ("Высоты Трампа" - ред.) - впервые Израиль посвятил посёлок в честь действующего президента со времен Гарри Трумэна", - написал Фридман у себя на странице в соцсети, добавив поздравление президенту США.

Сам Трамп тут же отреагировал на своей странице, поблагодарив за такой подарок и самого Нетаньяху и Государство Израиль. По словам американского президента, для него это было "большой честью".

Фото: twitter/realDonaldTrump

Однако для всего мира, напомним, Голаны являются сирийской территорией. Поэтому у Нетаньяху вообще вряд ли есть право переименовывать на своё усмотрение что-либо на оккупированной Израилем территории.