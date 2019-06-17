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У "израильских" Голан теперь новый "хозяин"? Нетаньяху преподнёс Трампу провокационный подарок

17 июня 2019, 11:39  •  69 • Политика
Ко дню рождения президента США премьер-министр Биньямин Нетаньяху преподнёс Дональду Трампу провокационный подарок - переименовал посёлок на оккупированных Израилем Голанах в честь главы Белого дома. Теперь у него новый "хозяин", судя по названию Trump Heights, что переводится на русский как "Высоты Трампа".
Вслед за противоречащим Совбезу ООН признанием президентом США Дональдом Трампом Голанских высот израильской территорией регион вновь оказался в центре политического скандала. На этот раз уже со стороны Тель-Авива.
Как сообщил в Twitter посол США Дэвид Фридман, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ко дню рождения главы Белого дома провокационный подарок Трампу - переименовал один из посёлков на Голанах в честь американского президента. Так что теперь он, судя по названию, сменил "хозяина".
" Премьер-министр Нетаньяху и я имели честь посвятить Trump Heights ("Высоты Трампа" - ред.) - впервые Израиль посвятил посёлок в честь действующего президента со времен Гарри Трумэна", - написал Фридман у себя на странице в соцсети, добавив поздравление президенту США.
Сам Трамп тут же отреагировал на своей странице, поблагодарив за такой подарок и самого Нетаньяху и Государство Израиль. По словам американского президента, для него это было "большой честью".
Фото: twitter/realDonaldTrump
Однако для всего мира, напомним, Голаны являются сирийской территорией. Поэтому у Нетаньяху вообще вряд ли есть право переименовывать на своё усмотрение что-либо на оккупированной Израилем территории.

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