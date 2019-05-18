Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Минфина США "засекретил" доходы Трампа. Дважды
Подпишет в день инаугурации: В Сеть слили подготовленный командой Зеленского док...
Мечеть на Нотр-Даме и унижение курьеров Delivery (Telegram.Обзор)
Кучма сделал провокационное признание о героях Украины: "Нарисованы в Москв...
Главная / В мире

У "Игры престолов" обнаружили "единственное логическое завершение"

18 мая 2019, 13:24  •  27 • В мире
В воскресенье будет показана последняя серия фэнтезийной киносаги по книгам Джорджа Мартина "Игра престолов". Учёный, специалист по Средним векам Рихард Утц обнаружил "единственное логическое завершение" сериала. Он считает, что зрителя могут оставить "с открытым финалом или продолжением хаоса".
Уже в это воскресенье зрители смогут увидеть наконец-то финал фэнтезийной киносаги по книгам Джорджа Мартина "Игра престолов". А пока поклонники культового сериала готовятся смотреть его последнюю серию, американо-немецкий ученый, специалист по Средним векам Рихард Утц даёт свой прогноз.
Эксперт обнаружили "единственное логическое завершение" киносаги, полагая, что создатели сериала могут оставить зрителя "с открытым финалом или продолжением хаоса".
Он объяснил, что перед стартом последнего сезона "Игры престолов" был уверен, что разрешение конфликта фильма будет проведено кем-то из "сильных женщин". И делал ставку на Арью или Сансу Старк.
"Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса, - подчеркнул Утц. - Это представляется единственным логическим завершением, потому что игра престолов никогда не может по-настоящему завершиться".
В своих рассуждениях он обращается к цикличности историй саги, которые так или иначе идут по одному кругу. В результате, как полагает эксперт, не будет одной распоследней войны или той самой решающей битвы.
"События, войны, свадьбы, союзы и поколения персонажей бесконечно повторяют все те же благородные и чудовищные деяния, как лодки, борющиеся с жестоким течением рока. Колесо фортуны или рока - это лучший символ для истории "Игры престолов". Не будет "войны, которая положит конец всем войнам", не будет битвы, которая прекратит все битвы", - пояснил ученый в беседе с РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
18 мая 2019, 13:24
Русскую "Ниву" превратили в "убийцу суперкаров" - СМИ
18 мая 2019, 03:39
Есть ли альтернатива на президентских выборах в Литве?
18 мая 2019, 03:24
«Психологическая война»: как корабли ВМС США в Персидском заливе могут повлиять на обстановку в регионе
17 мая 2019, 17:54
Заработала больше $100 млн: Сердитая кошка Grumpy Cat, ставшая мемом, умерла от инфекции мочевого пузыря
18 мая 2019, 00:24
"Раду сохранить нельзя распустить": Где Зеленский поставит запятую?
18 мая 2019, 00:24
Пока не знаем как: В ЕС ищут способы запретить въезд жителям Донбасса с русскими паспортами
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 мая 2019, 08:24
Пять человек погибли, 9 — спасены, о двух — нет данных. Фото с места крушения самолетов на Аляске
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
16 мая 2019, 15:39
В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке
15 мая 2019, 20:24
Побег директора космического НИИ – это очень, очень серьёзно
17 мая 2019, 11:24
Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
12 мая 2019, 20:39
Начавший зачистку Харькова от "декоммунизаторов" Кернес поблагодарил горожан за поддержку
12 мая 2019, 23:54
«Будет удар в голову»: что Иран готовит для авианосца США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.