У "Игры престолов" обнаружили "единственное логическое завершение"

Уже в это воскресенье зрители смогут увидеть наконец-то финал фэнтезийной киносаги по книгам Джорджа Мартина "Игра престолов". А пока поклонники культового сериала готовятся смотреть его последнюю серию, американо-немецкий ученый, специалист по Средним векам Рихард Утц даёт свой прогноз.

Эксперт обнаружили "единственное логическое завершение" киносаги, полагая, что создатели сериала могут оставить зрителя "с открытым финалом или продолжением хаоса".

Он объяснил, что перед стартом последнего сезона "Игры престолов" был уверен, что разрешение конфликта фильма будет проведено кем-то из "сильных женщин". И делал ставку на Арью или Сансу Старк.

"Но чем больше мы подходим к концу сериала, тем больше я убеждаюсь, что мы можем остаться с открытым финалом или продолжением хаоса, - подчеркнул Утц. - Это представляется единственным логическим завершением, потому что игра престолов никогда не может по-настоящему завершиться".

В своих рассуждениях он обращается к цикличности историй саги, которые так или иначе идут по одному кругу. В результате, как полагает эксперт, не будет одной распоследней войны или той самой решающей битвы.

"События, войны, свадьбы, союзы и поколения персонажей бесконечно повторяют все те же благородные и чудовищные деяния, как лодки, борющиеся с жестоким течением рока. Колесо фортуны или рока - это лучший символ для истории "Игры престолов". Не будет "войны, которая положит конец всем войнам", не будет битвы, которая прекратит все битвы", - пояснил ученый в беседе с РИА Новости.