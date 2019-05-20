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У пьющих водителей собираются отбирать автомобили

20 мая 2019, 18:54  •  59 • В России

МВД России предложило правительству закрепить законом возможность изымать у пьющих водителей автомобили, как "источники повышенной опасности".

- Речь идет о возможности конфискации транспорта, которым управляли водители в состоянии опьянения, - пояснили "КП" в полиции.

Сам собой назревает вопрос: а не начнут ли на этом наживаться «оборотни в погонах»? Ну, человеку будет дешевле откупиться от гаишников, чем пару лет ходить пешком без машины.

- Будет усиление ответственности для автолюбителей, которые лишены судом водительских прав за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, и для водителях из-за которых пострадали или погибли люди, - пояснили "КП" в МВД.

Речь идет не о водителях с запахом от вчерашнего застолья, а о тех, кто уже лишался судом прав, или стал регулярно закладывать за воротник и угодил на учет Минздрава. Подобная информация станет также доступна полиции. То есть, с водительскими правами суды могут начать забирать у пьяниц и машины.

В общем тем, кто любит горячительное лучше приобрести личный алкотестер. Для самоконтроля. Согласно новым правилам, в кровушке нарушителя (мужчины) должно содержаться не менее 0,3 промилле алкоголя (не менее 200 -сот граммов вина или 500 граммов пива выпитых час назад). А вот для женщин эти дозы советуют делить на два.

Если желание пить не пропало, напомним, что Госдума в первом чтении уже одобрила законопроект, предполагающий ужесточение наказания за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Если в аварии, виновником которой пьяница, погиб один человек, наказание составит от пяти до 12 лет лишения свободы. В случае гибели двух или более человек, водителю будет грозить до восьми до 15 лет. А сбежавшим с места ДТП и бросившим без помощи жертв водителям теперь грозит от 4 до 9 лет тюрьмы. Срок будет зависит от числа пострадавших и погибших.

Кстати, изъятые у таких убийц автомобили планируют продавать на торгах, чтобы компенсировать ущерб лечение пострадавших в авариях.

Леонид Ольшанский - У пьющих водителей собираются отбирать автомобили.

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