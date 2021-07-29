У Путина проблемы? Байдена одёрнули: "Чья бы корова мычала"

Президента США Джо Байдена одёрнули британцы после его слов о проблемах Путина с экономикой. Они напомнили политику о его собственных затруднениях: "Чья бы корова мычала".

Байден, выступая в штаб-квартире директора национальной разведки, рассказал о проблемах экономики России. Он считает, что президент России Владимир Путин "в беде", поскольку его экономика полностью зависит от нефти.

Слова американского лидера не убедили читателей британского таблоида Daily Mail. Многие из них отметили, что проблемы американской экономики намного масштабнее. Комментарии западных интернет-пользователей приводит на своём сайте портал "ИноСМИ".

Так, например, пользователь с ником GrouchyOldGuy напомнил, что у Штатов самый большой в мире внешний долг, который превышает бюджет страны. С этим мнением согласен пользователь Darren.

Сланцевая нефть, ядерное оружие и 100 триллионов долга (на самом деле госдолг США в июле составил 28,5 триллиона долларов, однако этого оказалось достаточно, чтобы в правительстве заговорили о дефолте). А у России долга, считай, нет вовсе. Похоже, Байден просто завидует, - пишет он.

EnglandMyEngland также напоминает, что реальный сектор экономики США переживает не лучшие дни.

Джо Байден, очнись, США уже не прежний чемпион по выплавке стали, производству автомобилей и электроники, да и Великобритания тоже. Чья бы корова мычала, - комментирует читатель.