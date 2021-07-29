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У Путина проблемы? Байдена одёрнули: "Чья бы корова мычала"
29 июля 2021, 01:10 • 91 • Политика
Президента США Джо Байдена одёрнули британцы после его слов о проблемах Путина с экономикой. Они напомнили политику о его собственных затруднениях: "Чья бы корова мычала".
Байден, выступая в штаб-квартире директора национальной разведки, рассказал о проблемах экономики России. Он считает, что президент России Владимир Путин "в беде", поскольку его экономика полностью зависит от нефти.
Слова американского лидера не убедили читателей британского таблоида Daily Mail. Многие из них отметили, что проблемы американской экономики намного масштабнее. Комментарии западных интернет-пользователей приводит на своём сайте портал "ИноСМИ".
Так, например, пользователь с ником GrouchyOldGuy напомнил, что у Штатов самый большой в мире внешний долг, который превышает бюджет страны. С этим мнением согласен пользователь Darren.
EnglandMyEngland также напоминает, что реальный сектор экономики США переживает не лучшие дни.
А Eastern Coach заметил, что Байден, как и большинство американцев, не имеет ни малейшего представления о России. Он обратил внимание, что жителям США годами промывали мозг пропагандой "ребята из военно-промышленного комплекса".
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