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У Путина объявился "личный узник"

05 октября 2021, 12:20  •  128 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нём он назвал себя "личным узником Путина".
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал из тюрьмы новое письмо, которое адресовал главе Украины Владимиру Зеленскому. В Грузию Саакашвили приехал из Украины, где жил в последние годы.
В своём письме Зеленскому экс-президент Грузии назвал себя "личным узником" Путина. Он написал, что был тронут словами Зеленского о его аресте.
"Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины и всех узников империи", - написал Саакашвили.
Напомним, Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на прошлой неделе, там в отношении него заведено несколько уголовных дел. Сейчас он арестован.
Узнав о его аресте, Зеленский сказал, что поможет вызволить Саакашвили, потому что тот является гражданином Украины.

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