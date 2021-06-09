У Путина мускулы крепче: Пушков дал совет Байдену

Сенатор Алексей Пушков дал совет американскому президенту Джо Байдену перед встречей с лидером России. Он отметил, что у Владимира Путина мускулы крепче.

Сенатор выразил надежду на то, что Байден не станет навязывать свои требования и условия русскому коллеге. В противном случае, по мнению Пушкова, это может привести к провалу саммита двух президентов.

"Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами", - написал Пушков в своём Telegram-канале, отметив, что у "его собеседника они в любом случае крепче".