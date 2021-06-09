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У Путина мускулы крепче: Пушков дал совет Байдену
09 июня 2021, 10:15 • 180 • Политика
Сенатор Алексей Пушков дал совет американскому президенту Джо Байдену перед встречей с лидером России. Он отметил, что у Владимира Путина мускулы крепче.
Сенатор выразил надежду на то, что Байден не станет навязывать свои требования и условия русскому коллеге. В противном случае, по мнению Пушкова, это может привести к провалу саммита двух президентов.
"Надеюсь, он не будет пытаться "играть мускулами", - написал Пушков в своём Telegram-канале, отметив, что у "его собеседника они в любом случае крепче".
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