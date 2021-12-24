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У Путина любимчиков нет, но есть "но": Журналисты указали на забавную деталь

24 декабря 2021, 17:00  •  194 • Политика
Глава Тувы Владислав Ховалыг отмечает 54-летие. Президент Владимир Путин поздравил его прямо на заседании Госсовета. Журналисты заподозрили появление "любимчика".
Президент России Владимир Путин поздравил главу Тувы Владислава Ховалыга с днём рождения на заседании Госсовета. Руководитель празднует в эту пятницу, 24 декабря, своё 54-летие.
На прошедшей в четверг, 23 декабря, большой пресс-конференции глава государства заверил, что не имеет любимчиков среди чиновников. Путин подчеркнул, что ко всем относится одинаково и оценивает исходя из проделанной работы. Но поздравления главу Тувы с днём рождения навели журналистов на "подозрения".
Вчера Путин сказал, что любимчиков у него среди чиновников нет. Однако на заседании Госсовета поздравил главу Тувы с днём рождения)
- пишут журналисты кремлёвского пула в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.
Напомним, что вопрос о любимчиках президента России был задан в связи с поездками Владимира Путина на отдых в тайгу в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. Президент отметил, что это просто традиция.

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