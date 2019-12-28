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У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера

28 декабря 2019, 09:09  •  294 • В мире
Согласно результатам проведённого в Германии в декабре 2019 года социологического опроса, подавляющее большинство немцев по-прежнему считает президента США Дональда Трампа представляющим наибольшую угрозу миру. Второе место в рейтинге самых "опасных" лидеров занял Ким Чен Ын, и лишь на третьем, с большим отрывом, Путин и Али Хаменеи, лидер Ирана.
Опросив более 2 000 человек в Германии в период с 16 по 18 декабря, эксперты из социологической службы YouGov пришли к выводу, что 41% немцев считает, что наибольшую угрозу для мира во всём мире представляет Дональд Трамп на посту президента США. Второе место опрошенные отдали лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну - у него 17% голосов.
О проведённом исследовании рассказала Deutsche Welle. Владимир Путин и иранский лидер Али Хаменеи замыкают тройку лидеров - у каждого по 8% голосов. Всего на один процент отстал Си Цзиньпин, президент Китая, занявший четвертое место.
Deutsche Welle напоминает, что подобное исследование уже проводилось в июле прошлого года. Результаты были почти такими же, с той лишь разницей, что лидеры Ирана и Китая в этот список не входили. Тогда Трампа назвали "самым опасным" 48% опрошенных.

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