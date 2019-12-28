У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера

Опросив более 2 000 человек в Германии в период с 16 по 18 декабря, эксперты из социологической службы YouGov пришли к выводу, что 41% немцев считает, что наибольшую угрозу для мира во всём мире представляет Дональд Трамп на посту президента США. Второе место опрошенные отдали лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну - у него 17% голосов.

О проведённом исследовании рассказала Deutsche Welle. Владимир Путин и иранский лидер Али Хаменеи замыкают тройку лидеров - у каждого по 8% голосов. Всего на один процент отстал Си Цзиньпин, президент Китая, занявший четвертое место.

Deutsche Welle напоминает, что подобное исследование уже проводилось в июле прошлого года. Результаты были почти такими же, с той лишь разницей, что лидеры Ирана и Китая в этот список не входили. Тогда Трампа назвали "самым опасным" 48% опрошенных.