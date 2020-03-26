|
У Путина - обычный рабочий день, как 20 лет назад: Журналист кремлёвского пула о "начале эпохи"
26 марта 2020, 18:35 • 31 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил о памятной дате: ровно 20 лет назад Владимир Путин впервые стал президентом России. Сегодня у него, как и тогда, обычный рабочий день.
Журналист кремлёвского пула, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в своём Телеграм-канале поделился редкими кадрами двадцатилетней давности: 48-летний Владимир Путин подписывает первые документы, официально вступив в должность президента.
Именно 26 марта 2000 года на досрочных выборах главы государства с большим перевесом Путин одержал победу над своими главными соперниками - Геннадием Зюгановым и Григорием Явлинским.
В ролике Путин говорит о том, что "завтра будет обычный рабочий день": на 10 часов назначено совещание с заместителями председателя правительства. Также камера запечатлела общение избранного президента со своими соратниками, которые с удовольствием шутят и не скрывают радости.
Так "началась эпоха Путина", написал журналист.
О памятной дате вспомнил и политолог Армен Гаспарян. Он отметил это событие лаконичной фразой в Телеграме: "Ровно 20 лет назад Путин был впервые избран президентом России".
Накануне президент России Владимир Путин в своём обращении к нации дал ряд поручений правительству в числе мер борьбы с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин на следующее же утро поставил правительству жёсткие сроки выполнения решений, необходимых для выполнения поручений главы государства.
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 00:35
|
22 марта 2020, 07:35
|
21 марта 2020, 21:00
|
21 марта 2020, 08:35
|
25 марта 2020, 07:35
|
22 марта 2020, 10:35
|
25 марта 2020, 03:35