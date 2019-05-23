У президента Молдовы лопнуло терпение

Додон: «У вас всего две недели»

Президент Молдовы Игорь Додон, потеряв терпение, вынужден был поставить неработающим депутатам ультиматум: или в самые ближайшие дни парламент приступает к работе, или он назначает досрочные выборы.

«Впервые в истории Молдавии спустя три месяца, как прошли парламентские выборы, у нас до сих пор нет ни председателя парламента, ни парламентского большинства. Граждане страны ждут решения, ждут, когда же депутаты, за которых они голосовали 24 февраля, приступят к своей работе», – заявил глава государства на брифинге 22 мая.

Президент напомнил, что у депутатов зарплата в десять раз превышает средний размер пенсии по стране, и пора бы уже начать отрабатывать эту зарплату, а не разгуливать по пустому парламенту и устраивать шоу и селфи (прямой намёк на лидеров блока ACUM).

«Либо вы преодолеете свои политические амбиции и займётесь работой, либо признаете, что молдавское упрямство, у некоторых – румынское, не позволяют вам найти общий язык, и я буду вынужден его распустить, а в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. У вас есть всего две недели. Время пошло!», – очень жёстко завершил Додон.

«В случае досрочных выборов, скорее всего, пострадают все партии, сейчас присутствующие в парламенте. Потому что они все показывают свою неспособность договориться, пусть кто-то больше, а кто-то меньше. А те практичные и энергичные люди, которые есть в каждой из них, не могут реализовывать свои идеи или амбиции в условиях, когда государственная машина буксует. Поэтому может возникнуть спрос на новые политические проекты.

Возникает вопрос, сможет ли хотя бы инстинкт самосохранения заставить наших парламентариев договориться? Если мы увидим в ближайшие дни парламентскую активность, значит, у выбранных нами парламентариев есть политическое будущее. Если же нет, значит дальше своего носа многие из них и не видят. Тогда да, этот парламент не жалко, давайте избирать следующий», – прокомментировал ситуацию в молдавском парламенте политический обозреватель Михай Кантемир.

Между тем, молдавский портал tribuna.md провёл опрос среди своих читателей, задав им вопрос: «Кто виноват в политическом кризисе Молдовы?». 79% опрошенных признали главными виновными лидеров блока ACUM – Андрея Нэстасе и Майю Санду. По 7% получили социалисты и демократы, а 3,28% читателей обвинили всех (данные на вечер 22 мая).

Соб. корр. ФСК

Фото: Блокнот Молдова