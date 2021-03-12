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У президента Армении прихватило сердце? СМИ сообщают о госпитализации Саркисяна
12 марта 2021, 17:35 • 30 • Политика
Президент Армении Саркисян госпитализирован с проблемами сердца. "У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", - пишут армянские СМИ.
Президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали с проблемами сердца на фоне политического кризиса в стране. Подробности о случившемся сообщает армянская газета Hraparak.
Официальной информации о госпитализации президента Армении от его пресс-службы пока не поступало. Однако по информации армянского издания Армена Саркисяна доставили в медцентр "Астхик" из-за проблем с сердцем.
- пишет Hraparak.
Позднее Администрация Президента Армении уточнили, что президент Армении Саркисян попал в больницу, в связи с перенесенным коронавирусом. У него появились осложнения, он проходит обследование в медцентре, сообщает РИА Новости.
Напомним, что сейчас Армения переживает не лучшие времена. В стране бушует политический кризис. Армия открыто выступила против главы правительства, потребовав его отставки после ряда заявлений, продемонстрировавших полную некомпетентность руководства. В этой ситуации президент Армении выступал фактором стабильности. Его внезапная болезнь может серьёзно обострить ситуацию в стране.
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