У президента Армении прихватило сердце? СМИ сообщают о госпитализации Саркисяна

Президент Армении Саркисян госпитализирован с проблемами сердца. "У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик", - пишут армянские СМИ.

Президента Армении Армена Саркисяна госпитализировали с проблемами сердца на фоне политического кризиса в стране. Подробности о случившемся сообщает армянская газета Hraparak.

Официальной информации о госпитализации президента Армении от его пресс-службы пока не поступало. Однако по информации армянского издания Армена Саркисяна доставили в медцентр "Астхик" из-за проблем с сердцем.

У президента возникли проблемы с сердцем. Он госпитализирован в медцентр "Астхик",

- пишет Hraparak.

Позднее Администрация Президента Армении уточнили, что президент Армении Саркисян попал в больницу, в связи с перенесенным коронавирусом. У него появились осложнения, он проходит обследование в медцентре, сообщает РИА Новости.

Напомним, что сейчас Армения переживает не лучшие времена. В стране бушует политический кризис. Армия открыто выступила против главы правительства, потребовав его отставки после ряда заявлений, продемонстрировавших полную некомпетентность руководства. В этой ситуации президент Армении выступал фактором стабильности. Его внезапная болезнь может серьёзно обострить ситуацию в стране.