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У премьера Мишустина подтвержден коронавирус

30 апреля 2020, 20:35  •  166 • В России

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом глава российского кабмина сообщил президенту Владимиру Путину.

- Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат, - доложил Мишустин Владимиру Путину по видеосвязи. – В этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляции, выполнять предписания врачей. Это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег.

- То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об это говорил, - отметил Владимир Путин. – Вы человек очень активный. Хочу поблагодарить за проделанную работу.

При этом Михаил Мишустин заверил, что правительство продолжит активную работу, и сам он будет оставаться на связи.

- Это человек, который по роду своей деятельности проходит постоянные тестирования на коронавирус, но практика показывает, что отгородиться от болезни не может никто, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин попросил Мишустина позвонить ему из больницы и подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности председателя правительства в связи с болезнью Мишустина.

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом глава российского кабмина сообщил президенту Владимиру Путину

54-летний Мишустин возглавил кабинет министров немногим более 100 дней назад. Почти сразу же новый состав правительства столкнулся с серьезным вызовом – эпидемией коронавируса и экономическими последствиями, которые она вызвала. Последний месяц сам Мишустин и его подчиненные работали фактически без выходных, каждый день проходили совещания.

Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

По информации на утро 30 апреля в стране выявили 7099 новых случаев короновирусной инфекции, которая затронула 85 регионов. Обще число инфицированных перевалило за 100 тысяч человек, а именно 106 498 человек. Больше всего заразившихся в Москве и Подмосковье. За минувшие сутки скончался 101 пациент с коронавирусом, а число выздоровевших составило 1333 человек.

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.

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