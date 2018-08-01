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У посольства РФ есть вопросы относительно поспешной кремации жертвы инцидента в Эймсбери

01 августа 2018, 04:24  •  38 • Политика

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Посольство РФ задается вопросами в отношении слишком быстрых сроков кремации тела британки Дон Стерджес, которая, по утверждению британских властей, стала жертвой отравления нервно-паралитическим веществом в английском городке Эймсбери. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в российском дипломатическом представительстве.

По информации источника, "поспешное кремирование Дон Стерджес исключает любую возможность дальнейших следственных действий в случае, если, допустим, возникнут новые обстоятельства дела, которые потребует повторного анализа или перепроверки первичных данных" о причинах смерти британской подданной.

"Это не может не вызывать беспокойства, поскольку британские власти продолжают сохранять активную линию на уничтожение любых важных вещественных доказательств, так или иначе связываемых ими же самими с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери", - сообщил дипломатический источник.

44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они отравились "Новичком" - тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте в соседнем городе Сосбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, при этом Роули 20 июля был выписан из госпиталя. В минувший понедельник, 30 июля, Роули присутствовал на панихиде по Стерджес, которая прошла в часовне крематория Солсбери.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно- паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии Гари Эйткенхед заявил, что специалисты из возглавляемой им военной химлаборатории не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

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