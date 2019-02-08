|
У Порошенко заявили, что западные инструкторы едут на Украину не только учить, но и учиться
08 февраля 2019, 09:24 • 120 • Политика
В Блоке Петра Порошенко заявили, что иностранные инструкторы приезжают на Украину не только учить, но и учиться, так как украинская армия - одна из сильнейших в Европе и обладает "реальным опытом борьбы с врагом".
Инструкторы НАТО приезжают на Украину не только учить украинских военных, но и учиться у них. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде Артур Герасимов.
По его словам, украинская армия - одна из самых сильных в Европе сегодня. И по этой причине Украину очень ждут на Западе, а особенно в НАТО, так как у украинских военных есть " реальный опыт борьбы с врагом".
Напомним, что, по последним данным Минобороны Украины, небоевые потери "сильнейшей армии Европы" в Донбассе вдвое превысили потери от боевых столкновений. А в военном блоке НАТО ответили на стремление Украины в Альянс пожеланиями "стремиться и дальше".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
120
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2019, 14:24
|
04 февраля 2019, 11:09
|
02 февраля 2019, 15:09
|
03 февраля 2019, 02:39
|
04 февраля 2019, 11:09
|
02 февраля 2019, 03:54
|
06 февраля 2019, 00:24