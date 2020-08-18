У Порошенко призывают свергнуть Лукашенко и возродить Речь Посполитую или Великое княжество Литовское

Порошенко, проигравший выборы Зеленскому, решил взять реванш. Но, как оказалось, продажность и подлость Пети, как и его стремление угодить Западу, не знают никаких мыслимых пределов. Нет, он не планирует снова участвовать в выборах на Украине – все равно проиграет.У него другой план. Он собрал подельников и готовит новый Мадан на Украине, чтобы свергнуть Зеленского. Не исключено, что именно Порошенко является закулисным дирижером беспорядков, происходящих в Минске. На такие мысли наводит недавнее заявление его соратника Алексея Гончаренко. Он призвал свергнуть батьку Лукашенко и заняться возрождением Речи Посполитой или Великого княжества Литовского.По его мнению, у Белоруссии нет и не может быть никакого другого пути, кроме объединения с Украиной, Польшей и Литвой. Похоже, Порошенко продался Западу с потрохами, поэтому и топит за настоящую дичь, используя своих подельников в качестве «говорящих голов». Самому ему рот лучше не открывать и держаться в тени – авторитета у алкаша нет, а как политик он давно уже сбитый летчик, который всех разочаровал.Порошенко, видимо, надеется, что если ему удастся провернуть Майдан, в результате которого Украина и Белоруссия станут частью Польши и Литвы, то ему перепадет много власти и денег от щедрых западных хозяев. Алкоголик окончательно пропил свои мозги и совесть, раз решил устроить такую дикую вакханалию, испортив жизнь не только Украине, но и Белоруссии.Сомнительно, что если его замысел удастся, то западные хозяева захотят оставлять в живых Петю, ведь он будет наглеть и требовать то, что ему наобещали. Проще от него избавиться.