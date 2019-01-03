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У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт

03 января 2019, 04:54  •  104 • Политика
Нынешнему украинскому руководству для оправдания повторного военного положения нужна такая провокация, которая бы смогла заставить "явиться" на войну Россию, отметил политолог Андрей Суздальцев, пояснив, что обычных боевых столкновений в ЛНР и ДНР будет недостаточно, поскольку на Западе прекрасно осознают, что эти территории не являются Россией, а значит, поддержки в подобных провокациях киевским властям ожидать не придется.
Заместитель декана факультета мировой политики и экономики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал возможное повторное введение военного положения на Украине и отметил, что оправданным оно будет только в том случае, если "на войну явится Россия". В беседе с информагентством "Экономика Сегодня" политолог напомнил, что украинские власти уже долго "зазывают нас на эту войну", однако Россия до сих пор на нее "не явилась", поэтому все наблюдатели хорошо осознают, что инцидент в Керченском проливе с тремя суднами ВМС Украины является "прямой военной провокацией Киева".
Эксперт отмечает, для того, чтобы повторное введение военного положения было успешным, Киеву будет недостаточно вооруженного столкновения с ополченцами Донбасса, ему нужны будут прямые боевые действия с Россией. Только в таком случае, по словам Суздальцева, новые украинские провокации смогут попасть на первые полосы мировых СМИ. Западные страны осознают, что ЛНР и ДНР — это не Россия, поэтому особую поддержку провокациям Киева в этих регионах они оказывать не будут, считает эксперт.
Порошенко, по мнению Суздальцева, готов пойти на очередную провокацию, но не знает, на какую именно, потому что сейчас Киеву нужна провокация, которая оправдала бы новое военное положение не только внутри страны, но и за ее пределами.

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