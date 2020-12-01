У Порошенко могут отнять испанские виллы и посадить за решётку • 96 • Украина

Правоохранительные органы Испании обратились в Офис Генпрокурора с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу. Фигурантами дела являются Пётр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко. По странному стечению обстоятельств, все трое являются соседями в испанском городке Аталая-Исдабе, где бывшие чиновники купили шикарные поместья. Похоже, именно о виллах экс-президента и бывшего руководителя «Укроборонпрома» идёт речь в запросе испанской полиции.



В частности, говорится об операциях по купле-продаже недвижимости на территории Испании, которые оплачивались через австрийские банковские счета.



Как удалось выяснить прокуратуре Испании, в схеме участвовал ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S. L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S. L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S. L, Chama Propiedades, S. L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S. L.



Более того, испанские органы считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путём средства на территории Украины.



Напомним, что дело, связанное с испанскими резиденциями украинских правителей стало достоянием общественности ещё в 2016-м году. Ровно 4 года назад программа журналистских расследований «Схемы» обнародовала расследование, в котором говорится, что президент Украины Пётр Порошенко имеет виллу на юге Испании. Но в свою декларацию её не вносит, так как недвижимость зарегистрирована на испанскую компанию Feruvita SL. Кстати, она фигурирует в запросе испанских правоохранительных органов.



По данным расследователей, вилла Порошенко расположилась на самом берегу Средиземного моря в городке Аталая-Исдабе. Двухэтажный особняк площадью 1254 квадратных метров был возведён в 1993 году (куплен — в 2008-м). Возле него есть бассейн и земельный участок площадью 26 соток.



Недалеко и «фазенда» Гладковского: на фирму его жены Toulousse Investments SL была оформлена вилла площадью 1729 квадратных метра в частном районе Ла Загалетта. Вокруг 3-этажного имения почти гектар земельного участка.



Армейский друг Петра Алексеевича, «смотрящий» от БПП Игорь Кононенко также прикупил себе особняк рядом с коллегами: его дом находится в 25 км от «дачи» пятого президента, около городка Марбелья.



Покупателем недвижимости (а это не только виллы, но целые городки в Пиренеях) для экс-гаранта и его компашки стала некая Ирина Петровская. На неё записаны испанские фирмы и дома, в которые вкладывала деньги украинская элита, отмывая выведенные из своей страны средства.



В 2018-м, перед президентскими выборами, информации об испанском запасном аэродроме стало побольше: частное расследование подготовил и оплатил нардеп Александр Онищенко, который последние годы скрывался в Испании. Юридическую помощь оказал Андрей Портнов. Как выяснилось, дача была лишь вершиной айсберга масштабного проекта Порошенко и Ко — в СМИ поступила информация об огромном количестве недвижимости в разных регионах страны и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами.



Самое интересное, что тогдашний руководитель НАПК (Нацагенство по борьбе с коррупцией) Наталья Корчак люто отстаивала право Порошенко и Ко не вносить в декларации свои активы в Испании, если они записаны на юрлица-нерезидентов. Но власть в антикоррупционных органах давно поменялась, и теперь защитники становятся обвинителями. Поговаривают, что именно антикоррупционеры слили Порошенко испанским правоохранителям: у Вашингтона уже есть кандидат в президенты Украины (экс-премьер Алексей Гончарук), и амбиции большого друга Джо Байдена мешают его раскрутке и продвижению.



По другой версии, озвученной ТГ-каналом «Под мантией», против Порошенко работает офис президента Зеленского: там возмущены последними выпадами Петра Алексеевича, в частности, его сближением с Игорем Коломойским. Опять же, падающие рейтинги «СН» надо поднимать, а для этого необходимо хотя бы имитировать выполнение предвыборных обещаний насчёт посадок.



Инсайдерские источники отмечают, что юрист Портнов сейчас сотрудничает с ОП. Очень интересно, к слову, посмотреть, кто и как отреагирует на Украине на запрос по уголовному испанскому делу против Порошенко-Конончука-Гладковского. Если по «внутренним» запросам прищучить экс-гаранта не смогли, то, возможно, европейские окажут более сильное впечатление на Генпрокуратуру? В любом случае, очередное расследование коррупционных деяний Петра Алексеевича свяжет ему руки и ограничит реваншистские планы, которые до сих пор лелеет бывший глава Украины.

Правоохранительные органы Испании обратились в Офис Генпрокурора с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу. Фигурантами дела являются Пётр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко. По странному стечению обстоятельств, все трое являются соседями в испанском городке Аталая-Исдабе, где бывшие чиновники купили шикарные поместья. Похоже, именно о виллах экс-президента и бывшего руководителя «Укроборонпрома» идёт речь в запросе испанской полиции.В частности, говорится об операциях по купле-продаже недвижимости на территории Испании, которые оплачивались через австрийские банковские счета.Как удалось выяснить прокуратуре Испании, в схеме участвовал ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S. L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S. L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S. L, Chama Propiedades, S. L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S. L.Более того, испанские органы считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путём средства на территории Украины.Напомним, что дело, связанное с испанскими резиденциями украинских правителей стало достоянием общественности ещё в 2016-м году. Ровно 4 года назад программа журналистских расследований «Схемы» обнародовала расследование, в котором говорится, что президент Украины Пётр Порошенко имеет виллу на юге Испании. Но в свою декларацию её не вносит, так как недвижимость зарегистрирована на испанскую компанию Feruvita SL. Кстати, она фигурирует в запросе испанских правоохранительных органов.По данным расследователей, вилла Порошенко расположилась на самом берегу Средиземного моря в городке Аталая-Исдабе. Двухэтажный особняк площадью 1254 квадратных метров был возведён в 1993 году (куплен — в 2008-м). Возле него есть бассейн и земельный участок площадью 26 соток.Недалеко и «фазенда» Гладковского: на фирму его жены Toulousse Investments SL была оформлена вилла площадью 1729 квадратных метра в частном районе Ла Загалетта. Вокруг 3-этажного имения почти гектар земельного участка.Армейский друг Петра Алексеевича, «смотрящий» от БПП Игорь Кононенко также прикупил себе особняк рядом с коллегами: его дом находится в 25 км от «дачи» пятого президента, около городка Марбелья.Покупателем недвижимости (а это не только виллы, но целые городки в Пиренеях) для экс-гаранта и его компашки стала некая Ирина Петровская. На неё записаны испанские фирмы и дома, в которые вкладывала деньги украинская элита, отмывая выведенные из своей страны средства.В 2018-м, перед президентскими выборами, информации об испанском запасном аэродроме стало побольше: частное расследование подготовил и оплатил нардеп Александр Онищенко, который последние годы скрывался в Испании. Юридическую помощь оказал Андрей Портнов. Как выяснилось, дача была лишь вершиной айсберга масштабного проекта Порошенко и Ко — в СМИ поступила информация об огромном количестве недвижимости в разных регионах страны и целой сети фирм, через цепочку которой окружение Порошенко владеет этими активами.Самое интересное, что тогдашний руководитель НАПК (Нацагенство по борьбе с коррупцией) Наталья Корчак люто отстаивала право Порошенко и Ко не вносить в декларации свои активы в Испании, если они записаны на юрлица-нерезидентов. Но власть в антикоррупционных органах давно поменялась, и теперь защитники становятся обвинителями. Поговаривают, что именно антикоррупционеры слили Порошенко испанским правоохранителям: у Вашингтона уже есть кандидат в президенты Украины (экс-премьер Алексей Гончарук), и амбиции большого друга Джо Байдена мешают его раскрутке и продвижению.По другой версии, озвученной ТГ-каналом «Под мантией», против Порошенко работает офис президента Зеленского: там возмущены последними выпадами Петра Алексеевича, в частности, его сближением с Игорем Коломойским. Опять же, падающие рейтинги «СН» надо поднимать, а для этого необходимо хотя бы имитировать выполнение предвыборных обещаний насчёт посадок.Инсайдерские источники отмечают, что юрист Портнов сейчас сотрудничает с ОП. Очень интересно, к слову, посмотреть, кто и как отреагирует на Украине на запрос по уголовному испанскому делу против Порошенко-Конончука-Гладковского. Если по «внутренним» запросам прищучить экс-гаранта не смогли, то, возможно, европейские окажут более сильное впечатление на Генпрокуратуру? В любом случае, очередное расследование коррупционных деяний Петра Алексеевича свяжет ему руки и ограничит реваншистские планы, которые до сих пор лелеет бывший глава Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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