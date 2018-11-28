Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин: Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь
Азовский гамбит войдет в историю. В виде фарса или...? (Уставший Оптимист)
Вот это ЦИНИЗМ! Окара возложил ВИНУ за украинскую провокацию на РФ! Вечер с Соло...
Счётная палата Украины заявила об обращении в суд из-за «Нафтогаза»
Главная / В России

У Порошенко - сдвиг по базе

28 ноября 2018, 18:39  •  205 • В России

Прилетела новость со ссылкой на «информированные источники» - Киев просит США создать американскую военную базу на украинской территории. Уже и место дислокации выбрано - вблизи Крыма и на востоке Украины. Например, под Харьковом

Эту информацию уже подтвердил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Обосновывается такая челобитная тривиально - «угроза со стороны Москвы». Задержание трех украинских кораблей, учинивших провокацию у Керченского пролива, «ложится в масть» для киевской власти.

Кстати, американцы еще год назад стали обосновываться на берегу Черного моря - в Очаково (Николаевская область) полным ходом идет строительство оперативного центра ВМС США. Там же намечено строительство еще 2 американских военных объектов. А появление еще одной полноценной военной базы США в регионе может укрепить юго-восточный фланг НАТО на море и на суше.

Но похоже, что в Вашингтоне пока не спешат удовлетворить слезную просьбу Киева. Там понимают, что в случае боевых столкновений крылатые «Калибры» российского Черноморского флота (да и другие средства поражения) запросто превратят военную базу США в дымящееся крошево.

«В военном отношении любая база на Украине была бы крайне уязвима перед российским ответным ударом. Безопаснее держать войска в другом месте, где они могут быть лучше защищены», — внушал украинским просителям военный эксперт и бывший советник Пентагона Ричард Вайц.

Почему Порошенко уперто шлет гонцов в Вашингтон и чего хочет добиться, - понять нетрудно. Накануне президентских выборов на Украине он хочет предстать в образе «отца нации», у которого «большие связи и сильные друзья» за океаном. Ну а втянуть США в противостояние с Россией - его давняя золотая мечта. И Петр Алексеевич немало сделал для этого.

Приглашая военную базу США, Порошенко, кажется забыл, что разоблачает этим свою же дешевую брехню о том, что «украинская армия самая сильная в Европе». Получается, что самостоятельно защитить страну - у нее кишка тонка.

Порошенко зазывает американскую базу с видом дворового шкодливого пацана-хулигана, который из-за спины чужого дядьки машет тощим кулачком.

Ну а если все-таки база США появится на Украине? Что тогда? Чем это грозит России? Тогда эта база мгновенно обретет «статус» важной военной цели и станет нашей ракетной мишенью еще в тот момент, когда там будет забит первый колышек. Собственно, - как и любой военный объект, который нам угрожает и должен, в случае войны, быть уничтоженным в первую очередь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

205
Источник
Похожие новости
27 ноября 2018, 21:24
«Необходимо изучить все обстоятельства»: жена начальника полиции Подольска стала обвиняемой по делу о смертельном ДТП
27 ноября 2018, 19:54
Адмирал Иван Васильев: Наши пограничники действовали деликатно и очень профессионально
28 ноября 2018, 15:24
Симферопольский суд сегодня изберет меру пресечения еще девяти задержанным украинским морякам

28 ноября 2018, 15:24
Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций
28 ноября 2018, 16:54
«Сроки сдачи судна не изменятся»: СК назвал основную причину пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
27 ноября 2018, 19:54
Владимир Путин: Если мы и дальше будем пережевывать вчерашние проблемы, даже в последний вагон «технологической революции» не успеем прыгнуть
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не ...
28 ноября 2018, 05:56
Для меня это такие же украинцы
28 ноября 2018, 04:09
«Им даже не нужно ничего выдумывать»: В США признали, что российские СМИ говорят прав...
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в...
28 ноября 2018, 00:54
«Был вынужден»: Порошенко объяснил, как дозванивался Путину после провокации в Керчен...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
21 ноября 2018, 19:09
Экс-заместитель Генсека ООН оценил заявление Украины о праве вето
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.