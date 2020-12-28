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У понтифика новое хобби? Папа римский "лайкнул" очередную топ-модель
28 декабря 2020, 21:50 • 101 • В мире
Папа римский Франциск "лайкнул" в Instagram очередное фото топ-модели. Аналогичный поступок (кстати, вызвавший широкий общественный резонанс по всему миру) он совершал и в прошлом месяце. У понтифика новое хобби?
Аккаунт папы римского появился в Instagram в 2016 году. По сути, это профайл с официальными фотографиями и видеообращениями. Однако в ноябре разгорелся скандал из-за необычной активности в профиле.
Под фотографией топ-модели Натальи Гариботто появился "лайк" от главы Католической церкви. Снимок достаточно откровенный. Девушка позирует в коротком обтягивающем топе, чулках с поясом и "юбочке", которая прикрывает только копчик.
Сейчас ситуация повторилась. У понтифика новое хобби? Под снимком топ-модели Марго Фокс, где она изображена в чёрном слитном купальнице, появился "лайк" от пользователя franciscus. Именно под этим ником зарегистрирован папа римский, пишет издание Daily Star.
Кто-то успел сделать скриншот, где имя читается очень отчётливо. Снимок разлетелся по соцсетям. Убедиться в том, что в списке "лайкнувших" есть папа римский, весьма затруднительно, так как Марго Фокс закрыла аккаунт. Ватикан инцидент никак не прокомментировал.
Ранее сообщалось о ещё одном скандале, связанным с главой Римско-католической церкви. В середине осени он обратился к мировому сообществу разрешить однополые браки. По мнению понтифика, представители ЛГБТ-сообщества тоже имеют право заводить семьи.
Позицию духовного лидера католиков прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что запрет на гомосексуальные связи - это часть ценностной, мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену. Поэтому Русская Православная Церковь считает однополые отношения грехом и не допускает ни церковного, ни государственного их закрепления.
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