У понтифика новое хобби? Папа римский "лайкнул" очередную топ-модель

Аккаунт папы римского появился в Instagram в 2016 году. По сути, это профайл с официальными фотографиями и видеообращениями. Однако в ноябре разгорелся скандал из-за необычной активности в профиле.

Под фотографией топ-модели Натальи Гариботто появился "лайк" от главы Католической церкви. Снимок достаточно откровенный. Девушка позирует в коротком обтягивающем топе, чулках с поясом и "юбочке", которая прикрывает только копчик.

Сейчас ситуация повторилась. У понтифика новое хобби? Под снимком топ-модели Марго Фокс, где она изображена в чёрном слитном купальнице, появился "лайк" от пользователя franciscus. Именно под этим ником зарегистрирован папа римский, пишет издание Daily Star.

Кто-то успел сделать скриншот, где имя читается очень отчётливо. Снимок разлетелся по соцсетям. Убедиться в том, что в списке "лайкнувших" есть папа римский, весьма затруднительно, так как Марго Фокс закрыла аккаунт. Ватикан инцидент никак не прокомментировал.

Ранее сообщалось о ещё одном скандале, связанным с главой Римско-католической церкви. В середине осени он обратился к мировому сообществу разрешить однополые браки. По мнению понтифика, представители ЛГБТ-сообщества тоже имеют право заводить семьи.

Позицию духовного лидера католиков прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что запрет на гомосексуальные связи - это часть ценностной, мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену. Поэтому Русская Православная Церковь считает однополые отношения грехом и не допускает ни церковного, ни государственного их закрепления.