Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Ф...
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
Главная / В мире

У понтифика новое хобби? Папа римский "лайкнул" очередную топ-модель

28 декабря 2020, 21:50  •  101 • В мире
Папа римский Франциск "лайкнул" в Instagram очередное фото топ-модели. Аналогичный поступок (кстати, вызвавший широкий общественный резонанс по всему миру) он совершал и в прошлом месяце. У понтифика новое хобби?
Аккаунт папы римского появился в Instagram в 2016 году. По сути, это профайл с официальными фотографиями и видеообращениями. Однако в ноябре разгорелся скандал из-за необычной активности в профиле.
Под фотографией топ-модели Натальи Гариботто появился "лайк" от главы Католической церкви. Снимок достаточно откровенный. Девушка позирует в коротком обтягивающем топе, чулках с поясом и "юбочке", которая прикрывает только копчик.
Сейчас ситуация повторилась. У понтифика новое хобби? Под снимком топ-модели Марго Фокс, где она изображена в чёрном слитном купальнице, появился "лайк" от пользователя franciscus. Именно под этим ником зарегистрирован папа римский, пишет издание Daily Star.
Кто-то успел сделать скриншот, где имя читается очень отчётливо. Снимок разлетелся по соцсетям. Убедиться в том, что в списке "лайкнувших" есть папа римский, весьма затруднительно, так как Марго Фокс закрыла аккаунт. Ватикан инцидент никак не прокомментировал.
Ранее сообщалось о ещё одном скандале, связанным с главой Римско-католической церкви. В середине осени он обратился к мировому сообществу разрешить однополые браки. По мнению понтифика, представители ЛГБТ-сообщества тоже имеют право заводить семьи.
Позицию духовного лидера католиков прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что запрет на гомосексуальные связи - это часть ценностной, мировоззренческой системы христианства, как и запрет на супружескую измену. Поэтому Русская Православная Церковь считает однополые отношения грехом и не допускает ни церковного, ни государственного их закрепления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
27 декабря 2020, 21:05
Украинский журналист поиздевался над умершим: сравнение мэра Харькова и наркобарона не поняли
28 декабря 2020, 06:15
"Я прививаться не буду": Лукашенко объяснил, почему принял такое решение
27 декабря 2020, 12:50
Британцев оставили без счастливого Рождества: Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили традицию
27 декабря 2020, 17:25
Спас от COVID? Подчинённая Тони Роббинса решила разоблачить его
28 декабря 2020, 02:30
«Всё равно удаётся приближаться к финалу»: в Кремле назвали санкции против «Северного потока — 2» рейдерской атакой
27 декабря 2020, 11:50
«Отстаивает интересы США»: 75 лет назад был основан Международный валютный фонд
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о...
28 декабря 2020, 11:45
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian ...
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
28 декабря 2020, 08:05
Украинские олигархи в руках русских следователей: компромат в 300 томов нашли в СКР
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 20:20
Зеленский бросает вызов Путину
24 декабря 2020, 01:25
"Начнётся истребление всей Европы": Баранец описал возможный сценарий атаки НАТО на Калининград
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
26 декабря 2020, 14:50
"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах
26 декабря 2020, 01:05
Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.