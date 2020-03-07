У Победы – женское лицо • 109 • Аналитика

В огромной, безграничной теме Великой Отечественной войны есть аспекты, подходить к которым необходимо с предельной деликатностью и взвешенностью, дабы не превратить их в поводы для очередных спекуляций и попыток очернить святое. Один из таких моментов – это вопрос участия в событиях тех лет советских девушек и женщин, их беспримерного героизма, величайшего воинского подвига. Говорить об этом необходимо, чтобы память о наших соотечественницах, внесших неоценимый вклад в Победу, не померкла никогда.



Женщин, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза официально насчитывается 95. Добавим к этому еще четырёх, ставших полными кавалерами ордена Славы. Однако разве можно считать героинями только тех представительниц женской половины советского народа, что были удостоены высоких наград и званий? Любой настоящий мужчина согласится с тем, что даже один день пребывания тех, кто создан для любви, мира и рождения детей в пропитанной смертью и страданиями зоне ведения боевых действий или даже в непосредственной близости от нее, уже является подвигом.







Точное количество воевавших женщин по сей день остается предметом споров и, увы, спекуляций. Кстати говоря, столь любимое отечественными либералами утверждение о том, что «немцы своих фрау под пули не бросали», истине не соответствует ни в малейшей степени. Наиболее правдоподобной представляются данные о примерно полумиллионе женщин и девушек, участвовавших в Великой Отечественной в составе регулярных частей и соединений РККА. При этом огромное число тех из них, кто сражался с врагом на оккупированной территории в рядах подполья и партизанских отрядов, даже примерному учету не подлежит.



До войны представительниц прекрасного пола, кроме единичных медиков и работниц хозслужб, в Красной армии не было как таковых. Да и после того, как на нашу Родину обрушилось вражеское нашествие, от фронта их берегли, сколько было возможно. В 1941 году военкоматы и райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ буквально осаждали десятки тысяч коммунисток и комсомолок, требовавших немедля отправить их сражаться с врагом. Пасовавшим перед этим бешеным напором военкомам приходилось чуть ли не в окна сигать в некоторых случаях. Несколько тысяч особо настырных, к тому же имевших остро необходимые в войсках гражданские специальности (летчицы, связистки, медики) своего все-таки добились и воевать отправились уже в первый год Великой Отечественной.



Полномасштабный призыв женщин в РККА начался только в 1942 году. Жесточайшие сражения обескровили армию настолько, что каждый солдат, а тем более офицер были на счету. Изначально идея заключалась в том, чтобы заполнить слабым полом те штатные должности, которые не предполагают значительных физических нагрузок, большого риска и повышенных требований к подготовке. В конечном итоге получилось, что женщины били гитлеровцев практически наравне с мужчинами. Ну разве что поменьше их было в артиллерии или, допустим, танковых войсках. Хотя история помнит и Марию Октябрьскую, механика-водителя танка «Боевая подруга». В списке Героев Советского Союза больше всего, пожалуй, летчиц. Чего стоили одни только «Ночные ведьмы», доводившие во главе с создательницей этого легендарного полка Мариной Расковой «арийских сверхчеловеков» до стойкой бессонницы и позорного драпа. Были, впрочем, и девушки-истребители, ни в чем не уступавшие асам-мужчинам.



Снайперши, артиллеристки, бойцы противовоздушной обороны, пулеметчицы и связистки… Медсестры и санинструкторши, тащившие с поля боя весивших втрое против них бойцов, да еще и с оружием. А иногда откладывавшие в сторону санитарную сумку и бравшиеся за автомат, чтобы спасти раненых, которых «европейские цивилизаторы» со свастиками убивали без малейших колебаний. Чтобы не допустить этого, санинструктор Валерия Гнаровская бросилась с гранатами под гитлеровский танк, пытавшийся раздавить палатку с красным крестом. Подпольщицы и партизанки, связные, диверсантки, разведчицы... Сколько их осталось и вовсе неизвестными?! Увы, до нас дошли далеко не все имена тех, кто, пройдя через нечеловеческие пытки и издевательства, в мгновение казни бросал в лицо палачам: «Победа будет за нами!»



Мы помним имена Зои Космодемьянской, Зины Портновой, Маншук Маметовой, Нины Ониловой, Людмилы Павличенко. Мы помним и о сотнях тысяч других, чьи имена не превратились в символы, но чьи дела дали всем нам сегодня возможность жить. Их подвиг невозможно измерить ни днями, проведенными на передовой, ни количеством уничтоженных врагов. Его вообще ничем невозможно измерить – ибо он огромен и вечен. В огромной, безграничной теме Великой Отечественной войны есть аспекты, подходить к которым необходимо с предельной деликатностью и взвешенностью, дабы не превратить их в поводы для очередных спекуляций и попыток очернить святое. Один из таких моментов – это вопрос участия в событиях тех лет советских девушек и женщин, их беспримерного героизма, величайшего воинского подвига. Говорить об этом необходимо, чтобы память о наших соотечественницах, внесших неоценимый вклад в Победу, не померкла никогда.Женщин, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза официально насчитывается 95. Добавим к этому еще четырёх, ставших полными кавалерами ордена Славы. Однако разве можно считать героинями только тех представительниц женской половины советского народа, что были удостоены высоких наград и званий? Любой настоящий мужчина согласится с тем, что даже один день пребывания тех, кто создан для любви, мира и рождения детей в пропитанной смертью и страданиями зоне ведения боевых действий или даже в непосредственной близости от нее, уже является подвигом.Точное количество воевавших женщин по сей день остается предметом споров и, увы, спекуляций. Кстати говоря, столь любимое отечественными либералами утверждение о том, что «немцы своих фрау под пули не бросали», истине не соответствует ни в малейшей степени. Наиболее правдоподобной представляются данные о примерно полумиллионе женщин и девушек, участвовавших в Великой Отечественной в составе регулярных частей и соединений РККА. При этом огромное число тех из них, кто сражался с врагом на оккупированной территории в рядах подполья и партизанских отрядов, даже примерному учету не подлежит.До войны представительниц прекрасного пола, кроме единичных медиков и работниц хозслужб, в Красной армии не было как таковых. Да и после того, как на нашу Родину обрушилось вражеское нашествие, от фронта их берегли, сколько было возможно. В 1941 году военкоматы и райкомы ВКП(б) и ВЛКСМ буквально осаждали десятки тысяч коммунисток и комсомолок, требовавших немедля отправить их сражаться с врагом. Пасовавшим перед этим бешеным напором военкомам приходилось чуть ли не в окна сигать в некоторых случаях. Несколько тысяч особо настырных, к тому же имевших остро необходимые в войсках гражданские специальности (летчицы, связистки, медики) своего все-таки добились и воевать отправились уже в первый год Великой Отечественной.Полномасштабный призыв женщин в РККА начался только в 1942 году. Жесточайшие сражения обескровили армию настолько, что каждый солдат, а тем более офицер были на счету. Изначально идея заключалась в том, чтобы заполнить слабым полом те штатные должности, которые не предполагают значительных физических нагрузок, большого риска и повышенных требований к подготовке. В конечном итоге получилось, что женщины били гитлеровцев практически наравне с мужчинами. Ну разве что поменьше их было в артиллерии или, допустим, танковых войсках. Хотя история помнит и Марию Октябрьскую, механика-водителя танка «Боевая подруга». В списке Героев Советского Союза больше всего, пожалуй, летчиц. Чего стоили одни только «Ночные ведьмы», доводившие во главе с создательницей этого легендарного полка Мариной Расковой «арийских сверхчеловеков» до стойкой бессонницы и позорного драпа. Были, впрочем, и девушки-истребители, ни в чем не уступавшие асам-мужчинам.Снайперши, артиллеристки, бойцы противовоздушной обороны, пулеметчицы и связистки… Медсестры и санинструкторши, тащившие с поля боя весивших втрое против них бойцов, да еще и с оружием. А иногда откладывавшие в сторону санитарную сумку и бравшиеся за автомат, чтобы спасти раненых, которых «европейские цивилизаторы» со свастиками убивали без малейших колебаний. Чтобы не допустить этого, санинструктор Валерия Гнаровская бросилась с гранатами под гитлеровский танк, пытавшийся раздавить палатку с красным крестом. Подпольщицы и партизанки, связные, диверсантки, разведчицы... Сколько их осталось и вовсе неизвестными?! Увы, до нас дошли далеко не все имена тех, кто, пройдя через нечеловеческие пытки и издевательства, в мгновение казни бросал в лицо палачам: «Победа будет за нами!»Мы помним имена Зои Космодемьянской, Зины Портновой, Маншук Маметовой, Нины Ониловой, Людмилы Павличенко. Мы помним и о сотнях тысяч других, чьи имена не превратились в символы, но чьи дела дали всем нам сегодня возможность жить. Их подвиг невозможно измерить ни днями, проведенными на передовой, ни количеством уничтоженных врагов. Его вообще ничем невозможно измерить – ибо он огромен и вечен. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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