У пилотов были некорректные данные: На разбившемся в Индонезии «Боинге» не работал указатель скорости

Причиной крушения «Боинга» в Индонезии, скорее всего, стал неисправный указатель воздушной скорости. Об этом сообщил глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно со ссылкой на показание бортового самописца.

Неисправный прибор сообщал пилотам ложные данные о скорости и высоте полёта, что вероятнее всего и привело к авиакатастрофе. Чиновник обратился в компанию Boeing с просьбой проверить указатели воздушной скорости на всех самолётах того же типа, что разбился в Индонезии.

Напомним, что авиалайнер Boeing 737 MAX разбился в Индонезии 29 октября спустя всего 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находились 8 членов экипажа и 181 пассажир. Самолёт был произведён в 2018 году и эксплуатировался всего несколько месяцев.