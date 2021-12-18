У Пентагона "неизвестная проблема": США трижды провалили испытание гиперзвуковой ракеты

Третье по счёту испытание американской гиперзвуковой ракеты было провалено. В Пентагоне указали на "неизвестную проблему".

"Последовательность запуска была прервана перед выпуском из-за неизвестной проблемы", - об этом сообщил исполнительный директор программы по вооружениям, генерал Хит Коллинз.

Он же добавил, что сама ракета "вернётся на завод", где по ней сразу начнут проводить анализ телеметрии и бортовых данных. Кроме того, генерал пообещал как можно скорее возобновить лётные испытания гиперзвуковой ракеты.

А пока же США уже в третий раз потерпели неудачу с испытаниями. Всё случилось ещё 15 декабря, но некоторые подробности стали известны только теперь. Как оказалось, ракета-прототип даже не покидала крыла бомбардировщика B-52H. Информацию сообщил со ссылкой на представителя ВВС США портал The Drive.

В публикации не исключается, что новый провал лишь усугубит разочарование и у конгрессменов, и у военнослужащих.