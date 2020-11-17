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У Пашиняна хотят забрать власть: Президент Армении озвучил распоряжение
17 ноября 2020, 12:10 • 54 • Политика
Армянский лидер Армен Саркисян заявил, что власть в стране должна перейти правительству национального согласия. Он уточнил, что действующий парламент должен объективно оценить свой потенциал.
В Армении наблюдаются политические подвижки: после нескольких дней протестных акций президент страны Армен Саркисян выступил с заявлением.
По его словам, власти страны должны объективно оценивать свой потенциал. Правительству необходимо представить дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов. В итоге в стране должны пройти досрочные выборы в парламент.
"До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией", - подчеркнул политик.
Кроме того, глава республики уволил командующего войсками полиции Гургена Даллакяна и утвердил отставку главы МИД Зограба Мнацаканяна.
Напомним, что после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване оппозиция устроила масштабные акции протеста.
Среди требований митингующих - отставка премьер-министра Никола Пашиняна, создание временного правительства национального согласия и проведение досрочных парламентских выборов.
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