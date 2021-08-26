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У Панджшера нет шансов перед талибами* - посол России

26 августа 2021, 02:10  •  58 • Политика
Русский дипломат Дмитрий Жирнов объяснил, за счёт чего существуют силы сопротивления в провинции Панджшер.
Отказавшаяся сдаваться под контроль "Талибана"* провинция Панджшер практически не имеет военного потенциала. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" рассказал русский посол Дмитрий Жирнов.
По его словам, согласно имеющимся у него сведениям, у мятежников нет перспектив для сопротивления талибам.
Он пояснил, что в Панджшере, по всей видимости, существуют на те деньги, которые взял из казны бежавший из Кабула первый вице-президент Амрулла Салех. Во всяком случае, именно такое мнение высказывают эксперты, с которыми консультируются сотрудники русской дипмиссии.
Посол также указал, что сейчас талибы окружили провинцию. Однако, подчеркнул он, боевики "не хотят крови" соотечественников, а, напротив, хотят диалога.
Он напомнил, что 21 августа представитель талибов пришёл в посольство России в Кабуле и попросил передать лидерам Панджшера, что они готовы к диалогу.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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