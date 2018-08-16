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У отделения итальянской партии «Лига» после взрыва обнаружили неразорвавшуюся бомбу

16 августа 2018, 20:09  •  47 • В мире
В городке Виллорба возле отделения партии в четверг прогремел взрыв.
В Италии у отделения партии «Лига», возглавляемой вице-премьером Маттео Сальвини, сработало взрывное устройство. Инцидент произошел в городке Виллорба.
По информации СМИ, бомба сдетонировала возле входа в здание.
Еще один снаряд, который не разорвался, обнаружили прибывшие на место происшествия саперы. Они занялись обезвреживанием бомбы.
16AGO 14:00 #suemTV è intervenuto con @vvfveneto in supporto agli #artificieri di @poliziadistato per sospetti ordigni rinvenuti presso la sede di Lega Nord a #Villorba pic.twitter.com/zeGihUT3wB
— SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) 16 августа 2018 г.
Отмечается, что на месте ЧП также работают специалисты подразделения по биологическому и химическому заражению и пожарные.
По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.
Правую партию «Лига» возглавляет вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини. Политик известен своей непримиримой позицией по отношению к нелегальной миграции и организованной преступности.
Кроме того, Сальвини не раз жестко высказывался и по внешнеполитическим вопросам.
Так, он заявлял, что государственный переворот на Украине являлся «псевдореволюцией», которая была профинансирована из-за рубежа. Кроме того, итальянский политик отмечал, что Рим заинтересован в отмене антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

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