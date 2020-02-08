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У опасной черты: Россия и США решили обсудить смертельное оружие

08 февраля 2020, 12:09  •  45 • Аналитика
© AFP 2020
Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил: США и Россия скоро начнут переговоры о контроле над вооружениями. Он, конечно, добавил дежурные слова о необходимости "противостоять русским", однако признал, что ядерная тема важна для всего мира, а не только для Соединенных Штатов и Российской Федерации. В стиле своего шефа господин О'Брайен, несколько противореча сам себе, оптимистично сказал, что Вашингтон готов сделать все от него зависящее, чтобы добиться отличных отношений с Россией. В качестве примера он привел встречу советских и американских войск на Эльбе после "битвы века, а может быть, главной битвы за всю историю". И указал на тот неоспоримый факт, что победа во Второй мировой войне стала общей, а Россия и Америка были союзниками.
Это неплохой сигнал. Действительно пора определяться, что делать дальше. Вот уже и часы Судного дня показывают 100 секунд до "ядерной полуночи", чего раньше никогда не было. И генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ядерная угроза – один из "четырех всадников Апокалипсиса", ставящих на грань жизни и смерти все живое на планете. И американские генералы говорят, что развитие искусственного интеллекта в оборонной сфере не снижает, а повышает риск непреднамеренной трагической ошибки. Наконец, Владимир Путин заявил, что человечество "вновь оказалось у опасной черты". В том числе из-за разрушения системы контроля над вооружениями. Президент России, кстати, добавил, что Москва готова к содержательному диалогу с американской стороной, включая сферу стратегической стабильности, что отвечает интересам всего мира. Ответ из Вашингтона, как мы видим, не заставил себя ждать.
Тут есть несколько составляющих. Одна из них – чисто политическая. Заявления американских высокопоставленных лиц о возобновлении и налаживании конструктивных контактов с Россией говорит об уверенности Дональда Трампа в своей победе на предстоящих президентских выборах. Его шансы победить на фоне целого ряда провалов демпартии и вправду резко увеличились, хотя и так были весьма высокими. Но теперь в Белом доме уверены: движение навстречу Москве не станет почвой для очередного "разноса" нынешнего хозяина Овального кабинета. Еще несколько месяцев назад упоминание Москвы в позитивном контексте гарантировало Трампу целый ворох проблем. Теперь это стало возможным, что для двух стран открывает коридор возможностей.
С геополитической точки зрения не все так просто. Идея американского лидера проста и логична – вовлечь в переговорный процесс и подписание новых международных соглашений, помимо России и США, другие государства, обладающие мощным военным и особенно ядерным потенциалом. Прежде всего, речь по понятным причинам идет о Китае. Но Пекину нужна свобода рук и свобода маневра. Он совсем не спешит подписывать ограничивающие и регламентирующие его вооруженные силы юридические бумаги. В Вашингтоне, похоже, поняли, что в текущем моменте КНР в качестве "подписанта" им не заполучить. Возможно, впрочем, что переговорный процесс с Москвой стимулирует китайскую сторону. Покажут ближайшие год-два.
Наконец, нельзя не сказать о военной компоненте. После фактического разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, некогда подписанного СССР и США, под угрозой оказалось нынешнее соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Уничтожение и этого, одного из последних столпов нынешней, пусть и хрупкой архитектуры международной безопасности, ставит, опять-таки, под угрозу весь мир. В Вашингтоне это стали все более отчетливо понимать. Там не хотят оказаться в единой для всего человечества тонущей лодке. Так что начало переговорного процесса с Москвой и попытка привлечь в него – в перспективе – и другие военные державы, это не более чем здравый смысл, торжество которого можно и нужно только приветствовать. Момент, судя по всему, настал. Дальше идти просто некуда. Разве что к краю пропасти.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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