У нового евро-Гитлера будет тот же "крестный отец"

В связи с нынешним весенним обострением англосаксонской русофобии, пускай она даже имеет сугубо предвыборную окраску, вновь стал актуален вопрос о том, кто же на самом деле является главным исторический врагом России и всех русских. Пресловутый «когнитивный диссонанс» в данном случае заключается в том, что англосаксы, при всем их изрядном коварстве и высокомерии, почти всегда уступали пальму первенства в кровавых разборках с нами другим нациям. А сами умудрялись даже ходить в наших союзниках. Как это было во времена самых больших европейских войн - сначала наполеоновских, а затем – первой и второй мировых.





На первом плане в роли нашего врага и обидчика, особенно в последние сто лет, стабильно выступала Германия. Русские и немцы уничтожали друг друга в таких чудовищных количествах, что нет ничего удивительного в том, что именно эта страна впечаталась в наш национальный менталитет в качестве главного исторического врага.



Однако так ли это на самом деле? И не путаемся ли мы сегодня, не принимая в полной мере всерьез той самой главной, страшной и неизменной угрозы, которая существует для нас уже не одно столетие и первоисточником которой была и остается отнюдь не Германия?



Для меня, человека родившегося вскоре после очередной войны с немцами, казалось бы, должно быть естественным четкое отождествление с образом главного врага именно «проклятой» Германии. В общем, так оно и было. И все наши детские игры в войну всегда были сражениями между «русскими» и «немцами». Причем «немцем» быть никто не хотел – настолько глубоко сидела в нас ненависть к ним.



Однако шли годы. Я учился на историческом факультете. А в мире бушевала «холодная война» между СССР и Западом, в которой недавно разбитая в хлам Германия играла далеко не главную роль.



Именно тогда в наши детско-юношеские представления о «главном враге» закрались первые сомнения. Советская пропаганда и ориентированная на злобу дня историческая наука делали определенные поправки в трактовке недавних событий мировой истории, обращая наше внимание на ранее не слишком афишируемую роль наших бывших союзников во второй мировой войне – США и Великобритании, в развязывании этой кровавой драмы. Именно тогда, благодаря трудам многих советских исследователей предвоенного периода, у меня сложилась достаточно стройная картина событий, предопределивших военную катастрофу Европы.



Причем это была отнюдь не легковесная пропагандистская сказка. Наши ученые оперировали фундаментальными, неопровержимыми фактами. Среди которых была масса доказательств самого активного участия англосаксонского Запада, даже вопреки интересам его официального союзника – Франции (!), в ускоренном экономическом и военном восстановлении Германии после её поражения в первой мировой. Не буду утомлять вас соответствующей фактурой – все это подробно описано в научной литературе.



Но особенно красноречивыми были, конечно же, аншлюс Гитлером Австрии и мюнхенский сговор 1938 года по Чехословакии, в ходе которых именно Великобритания, при полном непротивлении США и обреченном одиночестве Франции, фактически, дала нацистскому Третьему рейху «зеленый свет» на территориальную экспансию в Европе. Причем дала без видимых на то причин, поскольку в то время совокупная военная мощь западных стран могла раздавить Германию без каких-либо затруднений.



Советские историки сделали вполне обоснованный вывод - Германия Адольфа Гитлера была не более, чем орудием в руках Запада, предназначенным для решения его главной геополитической задачи – разрушения СССР, ликвидации угрозы укрепления альтернативного западному эгоистическому капитализму советского коллективистского строя, с попутным уничтожением всей Русской цивилизации как перманентного носителя подобных «подрывных» идей.



Однако, в 90-х годах Советский Союз, со своей неполиткорректной точкой зрения на мировую историю, приказал долго жить. В кремлевских кабинетах надолго поселились американо-британские «консультанты -благодетели». И тема англосаксонской ответственности за пожар второй мировой войны вновь стала неактуальной на целых два десятка лет. За это время выросло новое поколение, которое уже успели обработать в духе «общечеловеческих ценностей» и «нерушимой российско –американской дружбы».



И только в самые последние годы, когда англосаксонский Запад стал без всякого стеснения показывать России свои острые зубы, а потом и вовсе вцепился ими в огромный кусок исконно русской земли, именуемый Украиной, вновь возникли и пошли в рост сомнения и недоумения по поводу того, кто же на самом деле является историческим и неизменным врагом русских и Русской цивилизации? И не была ли та же Германия, несмотря на свое безмерное самомнение, всего лишь простым инструментом в руках тех, кто стоял за её спиной и использовал немцев в своих интересах? Кто умело направил их амбиции и сфокусировал обиды, реально нанесенные этой стране несправедливым Версальским миром, на тот объект, который представлял для Запада наибольшую с его точки зрения угрозу. То есть на Россию – тогда Советский Союз.



Сегодня, когда мы воочию видим, как стараниями того же англосаксонского Запада, вздымается очередной «девятый вал» самой озверелой русофобии, переходящей уже в прямые угрозы развязывания войны против России, как с этой целью практически каждый день изобретаются всё новые и всё более нелепые поводы, уже не кажется слишком удивительным то, что в конце тридцатых годов прошлого века англосаксам удалось натравить Гитлера на Россию. Даже при том, что самой Германии, захватившей к этому времени всю Европу, война с Советским Союзом, с которым она обо всем уже договорилась и которому, к тому же, сильно уступала по военному и экономическому потенциалу, объективно была и даром не нужна. Немецкие перебежчики в июне 1941 года практически в один голос рассказывали советскому командованию, что не меньше половины солдат вермахта категорически против войны с СССР, ибо вообще не понимают – зачем она нужна Германии.





ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля

Брест. Осень 1939 года. Немецкие и советские военнослужащие мирно общаются и дружелюбно беседуют в период событий в Польше. Ничто не указывает на то, что они пылают ненавистью друг к другу и готовы уже завтра сойтись в смертельной схватке.



Те интриги против России, которые практически с той же целью плетут современные англосаксы, конечно же, имеют место в несколько иных исторических и геополитических декорациях и потому не являются буквальным повторением гитлеровского сценария.



Но, в своей основе, это все та же «старая-добрая» англосаксонская подлость, главным смыслом которой является провокация лобового столкновения европейцев, во главе с теми же немцами с одной стороны и русских – с другой. Нынешней Германии такая война с Россией нужна еще меньше, чем в начале сороковых годов прошлого века. Но это вовсе не значит, что её и остальную Европу к ней не подтолкнут. В качестве детонатора такой войны уже используют Украину, подневольная англосаксам политика которой позволит в строго определенный момент парализовать всю систему энергоснабжения западной части европейского континента и поставить европейцев в полностью безвыходное положение. Выход из которого им будет любезно подсказан теми же англосаксами – идите на восток и берите там всё, что вам нужно, в том числе и энергоносители.



До полной реализации данного сценария осталось всего несколько шагов. Первый уже под парами. Киев выставил РФ такие нереальные условия для дальнейших поставок газа, что их продолжение стало для России абсолютно убыточным и, по сути, невозможным. Второй этап – полная парализация и срыв альтернативных каналов поставок российского газа в Европу в обход Украины. Германия этому активно сопротивляется. Но вряд ли сможет это делать и дальше в условиях искусственно раздуваемой антирусской истерии.



В свое время Гитлер был поставлен англосаксами в примерно такое же положение, при котором он просто не мог не напасть на Советский Союз. Фактически Лондон и Вашингтон дали ему от силы два-три года на окончательное решение «восточного вопроса», ради чего скормили ему всю Европу.



Нынешний Евросоюз, при всей своей рыхлости и аморфности, может быть доведен теми же глобальными игроками до необходимой кондиции примерно таким же способом. И это сходство только усиливается тем фактом, что одним из главных мотивов нападения Третьего рейха на Советский Союз был именно захват его огромных ресурсов, которыми была крайне бедна остальная Европа. С тех пор Европа богаче ресурсами отнюдь не стала. Она, правда, пытается получать их из России на вполне добрососедской основе. Как пытался это делать и Гитлер в свое время, заключив со Сталиным большое торговое соглашение.



Но Европа, увы, себе не хозяйка. И в ней до сих пор нет телефона, куда можно позвонить, чтобы узнать о курсе европейской политики. Зато курс геополитический мировой Англосаксонии каким был, таким и остался. Как и его основополагающий принцип – «Разделяй и властвуй!».



Так что у нынешней Германии и прочего евросообщества есть отнюдь не нулевой шанс уже в третий раз, всего за одно столетие, стать орудием реализации геополитических, русофобских в своей основе, планов англосаксонского Запада. Который, уже в свою очередь, тоже может являться инструментом глобальной манипуляции со стороны совсем уже темных сил, об истинной природе которых мы можем только догадываться.



Впрочем, иногда эти догадки на какие-то мгновения становятся вполне зримыми. Как это случилось, например, в 1941 году, когда один, несомненно, посвященный в тайны мира сего, американский сенатор, явно не случайно ставший впоследствии президентом США, легкомысленно позволил себе озвучить то, что ему доводить до общего сведения явно не следовало: «Если будет побеждать Германия, мы должны помогать России. А если будет побеждать Россия, мы должны помогать Германии. И таким образом, пускай русские и немцы, убивают как можно больше!».



ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля

