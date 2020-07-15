«У них всё хорошо»: многодетная семья из Тюльпанного переехала в новый дом

Прокуратура внесла представления вице-губернатору Оренбургской области и главе УМВД после скандального изъятия четырёх детей у многодетной матери Алёны Лихтенвальд. По данным надзорного ведомства, решение местных властей забрать детей нарушает требования Семейного кодекса РФ. Между тем семья Лихтенвальд проживает в Орске в новом доме, который им купили благотворители.

По поручению Генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Оренбургской области провела проверку действий органов опеки и попечительства, а также органов полиции по факту правомерности изъятия четверых детей у многодетной матери Алёны Лихтенвальд из посёлка Тюльпанный.

Ранее женщина разместила в сети видео, на котором органы опеки силой вырывают из её рук ребёнка, а впоследствии сотрудники полиции надевают на неё наручники.

«Как показала проверка, несовершеннолетние были отобраны из семьи по постановлению главы администрации района со ссылкой на ненадлежащий уход и аварийность дома, в котором проживает семья. Данное решение принято в нарушение требований Семейного кодекса РФ, поскольку непосредственной угрозы жизни и здоровью не имелось», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В связи с ненадлежащей работой в сфере обеспечения законных интересов семьи и прав несовершеннолетних вице-губернатору и начальнику УМВД по Оренбургской области внесены представления об устранении нарушений закона.

Кроме того, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Глава Домбаровского района Валерий Швиндт отправлен в отставку.

Скандальное изъятие

Ранее RT рассказывал, как в начале июня 26-летняя Алёна Лихтенвальд и её муж, 32-летний Николай Саморока, разместили видео изъятия детей.

На кадрах видно, как сотрудники органов опеки буквально вырывают плачущего ребёнка из рук матери, а после этого сотрудники полиции надевают на неё наручники.

По словам супругов, причиной изъятия послужили плохие жилищные условия.

Как пояснял RT Николай Саморока, они с женой планировали сделать в доме ремонт на средства материнского капитала, но чиновники запретили использовать эти деньги. Кроме того, по словам мужчины, в январе у него возник конфликт с врачами местной больницы: медсестра не смогла вовремя диагностировать пневмонию у ребёнка. Саморока написал жалобу о халатном отношении медицинского работника, и тогда, по его словам, к ним зачастили сотрудники органов опеки.

Однако фельдшер местной больницы Гульжан Сулейманова настаивала на другой версии событий. По её словам, родители «запустили» здоровье ребёнка и не позволяли его осматривать, поэтому ребёнок и попал в реанимацию с пневмонией. Также Сулейманова обвиняла Лихтенвальд в плохом уходе за детьми: якобы дома у них всегда царил беспорядок, а дети ходили в переполненных подгузниках.

Кроме того, как уверяла фельдшер, во время осмотра она заметила у старшей девочки на груди отпечаток ладони, а на спине красные полосы от ударов тоненьким ремешком.

Однако документального подтверждения слов фельдшера о побоях не было. А главный врач ГКУЗ «Орский специализированный дом ребёнка», куда поступили дети после изъятия, отмечала, что у малышей нет выраженных признаков неухоженности.

Новый дом

После широкого резонанса региональная прокуратура начала проверку. В отношении сотрудников органов опеки заведено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Кроме того, проводится проверка по факту мошеннических действий при использовании средств материнского капитала. По предварительным данным, стоимость дома была завышена.

Также, по словам местного омбудсмена, «большое количество коммерсантов, социальных партнёров и других лиц» изъявили желание за собственные средства отремонтировать дом супругов.

Несмотря на это, как рассказал RT член Общественной палаты Оренбургской области Денис Терсков, ремонт дома так и не начался.

«Все приехали, посмотрели, наобещали — и этим всё закончилось. Однако семье помог фонд из Екатеринбурга. Им купили в Орске дом в разы больше предыдущего, с хорошим ремонтом. Я помогал им организовать транспорт для переезда. Так что сейчас у них всё хорошо», — рассказал Терсков в беседе с RT.

Как ранее сообщал RT, детей супругам вернули 19 июня после отмены постановления главы Домбаровского района.

Также было отозвано из суда заявление отдела образования администрации района об ограничении Лихтенвальд в родительских правах. Проводится проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции при изъятии детей.

Результаты процессуальной проверки и расследование уголовного дела находятся на контроле у Генпрокуратуры РФ.