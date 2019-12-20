«У них нет никаких доказательств»: Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат

Дональд Трамп потребовал немедленно передать на рассмотрение в сенат дело об импичменте. По словам президента США, имеющие большинство в палате представителей демократы не дали ему возможности защитить свои интересы. Глава государства также отметил, что сторонники отставки пытаются влиять на членов верхней палаты конгресса. Некоторые представители Демократической партии заявили, что сомневаются в «справедливом» рассмотрении вопроса об импичменте в сенате, где большинство удерживают республиканцы. По мнению экспертов, демократы понимают, что проиграют голосование, однако намерены использовать обвинения в «несправедливости», чтобы поднять свой политический рейтинг.

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы сенат начал рассматривать вопрос об импичменте немедленно. По его словам, в палате представителей, где ранее одобрили его отставку, ему не дали защищать свои интересы.

«Значит, демократы, не обеспечив в отношении меня надлежащего процесса в палате представителей, где не было ни юристов, ни свидетелей — вообще ничего, теперь намерены указывать сенату, как ему вести своё разбирательство. У них на самом деле нет никаких доказательств. Они так и не появятся даже. Им хочется уйти. А я хочу разбирательства как можно скорее!» — написал он в Twitter.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Трамп также утверждает, что демократы тормозят прохождение этого документа в сенат, потому что в таком случае председателю комитета по разведке палаты представителей — демократу Адаму Шиффу — придётся давать показания под присягой. Этот конгрессмен — один из лидеров ведущегося против президента процесса.

Трамп стремится к скорейшему рассмотрению вопроса об импичменте в сенате, чтобы усилить свои политические позиции и продемонстрировать, что дело против него ничем не обосновано, отметил доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Трамп прекрасно понимает, что оснований для импичмента нет, — сказал он в беседе с RT. — Ему нужно продемонстрировать сенату, что все обвинения против него шиты белыми нитками. Именно поэтому, я думаю, он не просто предлагает, но требует от палаты представителей направить решение в сенат как можно быстрее».

Стоит отметить, что демократы заявляют о своих сомнениях относительно того, будет ли рассмотрение в сенате, где большинство удерживают республиканцы, «справедливым». Так, Шифф в ходе выступления в палате представителей обратился к лидеру большинства в сенате, сенатору-республиканцу Митчу Макконнелу.

«Сейчас главное — понять, позволит ли сенатор Макконнелл провести в сенате справедливое разбирательство, допустит ли лидер большинства, чтобы в нём были задействованы и свидетели, и показания, и документы. Да, оно должно быть справедливым по отношению к президенту, но и к американскому народу тоже», — сказал Шифф.

Сам же Макконнел ранее уже выражал своё скептическое отношение к начатой демократами процедуре импичмента.

«Вчера демократы в палате представителей утвердили самый безосновательный и слабый импичмент из тех, что когда-либо в истории США объявлялись главе государства. А сейчас они дают понять, что им не хватает смелости даже на то, чтобы передать свои обвинения на рассмотрение сената и инициировать разбирательство. Обвинители всей стране показали свою нерешительность», — написал он в Twitter.

Last night, House Democrats passed the thinnest, weakest presidential impeachment in American history. Now they’re suggesting they are too afraid to even submit their accusations to the Senate and go to trial. The prosecutors are getting cold feet in front of the entire country. — Leader McConnell (@senatemajldr) December 19, 2019

По мнению Домрина, демократы осознают, что проиграют голосование в сенате, однако намерены после этого заявлять, что процесс был «несправедливым» и использовать это в своих политических целях.

«Это всё политика, причём крайне низкого качества. То есть они не считают несправедливым то, что они из-за простого большинства смогли объявить импичмент Трампу, но они обижены, что по тем же политическим причинам они никогда не наберут две трети в сенате», — отметил эксперт.

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«Пытаются диктовать сенату»

Палата представителей, в которой большинство удерживают демократы, одобрила обе статьи об импичменте в среду, 18 декабря. В первой статье говорилось о том, что Трамп превысил свои полномочия, а во второй — что он препятствовал расследованию палаты представителей.

Голоса разделились практически исключительно по партийной принадлежности — ни один республиканец не проголосовал в поддержку импичмента Трампа. В то же время демократы, напротив, выступили за отставку президента.

Однако Демократическая партия не проявила такого единства, какое было у республиканцев. Так, демократы Джефф ван Дрю и Колин Петерсон проголосовали против обоих обвинений, а их однопартиец Джаред Голден согласен с тем, что Трамп превысил полномочия, но не считает, что тот препятствовал расследованию.

В свою очередь, представитель демократов Тулси Габбард стала единственной воздержавшейся от голосования по обеим статьям. Она считает, что Трамп виновен, но подчеркнула, что отставка президента не должна стать кульминацией «ангажированного процесса, подпитанного межпартийной враждой».

Оценивая итоги голосования, Трамп назвал «неслыханным», что некоторые демократы встали на его сторону. Президент также отмечал, что голосование в сенате поставит точку в этом расследовании.

«Президент уверен, что сенат восстановит нормальный порядок, справедливость и надлежащий процесс — всё то, что игнорировалось в рамках процедуры в палате представителей. Он готов к дальнейшим шагам и уверен, что будет полностью оправдан», — говорится в заявлении Белого дома.

Стоит отметить, что из 100 мест в сенате США республиканцы удерживают большинство — 53. Согласно процедуре импичмента, чтобы отправить президента в отставку необходимо набрать более 2/3 голосов сенаторов — то есть 67. При этом рассмотрение в сенате будет похоже на суд, где члены палаты представителей должны будут выступить в качестве обвинителей.

Демократы же хотят привести в сенат своих свидетелей, чтобы усилить позиции, отметил директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. В беседе с RT он подчеркнул, что именно это и вызывает недовольство Трампа, который хотел привести в верхнюю палату нужных ему людей.

«Фактически они пытаются диктовать сенату, кого нужно вызывать, как всё нужно проводить и что ему делать. Что не может не возмущать Трампа, который хотел устроить в сенате своё шоу, то есть вызвать туда тех, кого не приглашали или отказались приглашать демократы», — подчеркнул Рогулёв.

Украинский след

Напомним, в части превышения полномочий Трампа обвиняют в попытке шантажа украинского руководства. Согласно позиции демократов, президент в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским требовал компромат на демократа Джо Байдена, который намерен принять участие в президентских выборах в 2020 году и составить конкуренцию Трампу. В ином случае глава Белого дома якобы пригрозил прекратить военную помощь Киеву.

Дело в том, что сын видного демократа Хантер Байден в 2014 году работал в украинской компании Burisma, в отношении которой было начато расследование по делу о коррупции. Американские СМИ писали, что Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, требовал закрыть дело и даже настоял на отправке в отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина. Байден-старший и не скрывал, что добивался увольнения чиновника.

По версии демократов, именно данные по делу Burisma или информацию о роли Джо Байдена Трамп требовал от Зеленского. Однако Белый дом опубликовал расшифровку переговоров двух президентов, в которой не было никаких требований — только комментарий американского лидера, что «было бы неплохо», если бы Зеленский разобрался с этой ситуацией.

Тем не менее демократы сочли, что этого достаточно, и продолжили обвинять президента в превышении полномочий.

По вопросу отставки президента практически так же разделилось и общество. Почти все сторонники демократов хотят импичмента Трампа и ровно так же республиканцы выступают против этого, следует из результатов опроса газеты The Wall Street Journal и телеканала NBC News. В итоге 48% американцев за отставку Трампу и столько же против.

Тем не менее, если в сенате голосование состоится сейчас, то процедура импичмента будет на этом закончена, констатировал Рогулёв.