«У них неплохо получается»: американский адмирал призвал следовать примеру России в вопросах укрепления обороны

Союзники США должны последовать примеру России в вопросах укрепления обороны при ограниченных ресурсах, полагает командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго. Он отметил успехи Москвы в области сдерживания манёвров противника, а также напомнил о развитии российского подводного флота. Как полагают эксперты, Россия успешно продемонстрировала всему миру возможность решать задачи обороны при минимизации расходов, но такой опыт уникален, и повторить его будет трудно.

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго призвал союзников Соединённых Штатов последовать примеру России в вопросах укрепления обороноспособности.

На состоявшуюся в декабре беседу Фогго с журналистами обратили внимание американские СМИ. Тогда адмирал ответил на несколько вопросов, касающихся оборонной политики России, обратив внимание на успехи российского флота.

«Я говорю нашим союзникам и партнёрам: если вы хотите защитить свои берега, но при этом ограничены в ресурсах, посмотрите, что делает Россия в сфере ограничения и воспрещения доступа и манёвра, и тоже сделайте выбор в пользу подобных систем: умных мин, противокорабельных крылатых ракет, объединённых береговых радиолокационных станций», — сказал Фогго.

Он также упомянул российские подводные лодки, отметив, что ряд имеющихся в распоряжении Москвы морских платформ обладают «чрезвычайно большим потенциалом».

«На ум приходит «Северодвинск» (проект 855. — RT). Это превосходная платформа, бросающая серьёзный вызов. Шесть новых субмарин класса Kilo в Восточном Средиземноморье и Чёрном море с гибридной дизель-электрической силовой установкой — последнее слово техники. Они очень малошумные, когда движутся на аккумуляторах», — сказал американский военачальник.

Он добавил, что российские подлодки обладают большими ударными возможностями благодаря ракетному комплексу «Калибр». Фогго констатировал, что Россия продолжает вкладывать средства в подводный флот.

«Это асимметричный способ бросить вызов Западу и НАТО. И по правде говоря, у них это неплохо получается», — заключил адмирал.

Также он упомянул активность России по размещению ЗРК С-300 и С-400, отметив при этом рост обороноспособности Крыма. По словам Фогго, в регионе наблюдается наращивание военной мощи, препятствующее доступу к водам вокруг данной территории.

«В частности, речь о зенитных ракетных комплексах С-300 и С-400, радиолокационных системах береговой обороны, противокорабельных крылатых ракетах и подобном вооружении», — пояснил адмирал.

Отметим, что ранее в Пентагоне указали на угрозу отставания США от «потенциальных противников в лице Китая и России» в вопросах развития нескольких видов вооружений.

Заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен в январе заявил, что Вооружённые силы Соединённых Штатов должны развиваться более активно, чтобы не позволить России и Китаю обойти себя.

Хайтен выразил уверенность, что США «пока лидируют в большинстве военных сфер», но возможность отставания вполне реальна. По мнению генерала, Москва и Пекин развивают свои вооружённые силы более быстрыми темпами, чем Вашингтон.

«Наш опыт во многом уникален»

В беседе с RT эксперты обратили внимание на ироничность ситуации с положительной оценкой российских успехов в укреплении обороны со стороны американского офицера.

«Удивительно, что представитель страны, которая неоднократно заявляла, что экономика страны «разорвана в клочья, а армия не возродится», вдруг начинает приводить в пример нашу военную политику и наши успехи в области военного строительства и укрепления обороны», — отметил военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что успехи России в укреплении обороноспособности признаны всем мировым сообществом, в том числе и руководством стран блока НАТО.

«При этом ресурсы, которые мы затратили на нашу оборону, несравнимо меньше, чем, например, у США. Мы на своей практике доказали, что можно с ограниченными ресурсами эффективно решать задачи обороны страны», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, собеседник RT усомнился в том, что кто-то из союзников США сможет успешно повторить российский опыт.

«Наш опыт во многом уникален. И здесь, скорее, можно говорить о некой зависти, чем о возможности пойти нашим путём», — заключил он.

Как полагает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин, рассматривая похвалу со стороны США, «нужно внимательно посмотреть, что за этим стоит».

«Если мы поверим, что этот адмирал искренен, то, действительно, последние годы Россия демонстрировала здравомыслие. Что имеется в виду? Речь идёт о создании систем вооружений оборонного характера», — отметил эксперт.

Он указал, что у России, в отличие от США, сугубо оборонная политика. Как подчеркнул Жилин, политическое руководство РФ исходит из того, какое оружие наиболее эффективно, с точки зрения существующих вызовов.

«Если вам угрожают ракеты США, то, соответственно, вы должны укрепить противовоздушную оборону и создать пояс, который не преодолеет ни одна ракета. Чем мы успешно и занимаемся», — заключил эксперт.