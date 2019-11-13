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У него просто кость пушистая
13 ноября 2019, 16:39 • 38 • Карикатуры
"Аэрофлот" исключил клиента из программы лояльности за то, что тот на досмотре перед полетом подменил своего толстого кота на другого, чтобы не сдавать его в багажный отсек. Этот поступок разделил интернет-пользователей на два лагеря. Одни осудили авиакомпанию, другие напомнили о важности правил безопасности.
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