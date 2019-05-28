Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
Проверка не только чатов в WhatsApp: Дипломаты предупредили русских туристов пер...
"Надеюсь, у Биби получится": Трамп фамильярно поддержал Нетаньяху
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Главная / Украина

«У него нет личной обиды на Россию»: как может измениться политика Литвы при новом президенте республики

28 мая 2019, 00:39  •  33 • Украина
На президентских выборах в Литве победил независимый кандидат Гитанас Науседа. Он обошёл представителя консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Ингрида Шимоните. При этом Науседа уже заявил, что намерен изменить риторику в отношении России. По мнению экспертов, кардинальных сдвигов во внешнеполитическом курсе ждать не стоит, поскольку Литва — парламентская республика, и возможности президента сильно ограничены. Впрочем, аналитики полагают, что Науседа, будучи экономистом, может более прагматично подойти к контактам с Москвой.
 
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа AFP © Petras Malukas
 

В воскресенье, 26 мая, в Литве завершился второй тур президентских выборов. Победу одержал независимый кандидат Гитанас Науседа. Он набрал более 65% голосов. У его соперника, кандидата от крупнейшей оппозиционной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Ингрида Шимоните, менее 35%, сообщает 27 мая Главная избирательная комиссия Литвы на своём сайте.

В первом туре, который состоялся 12 мая, Науседа набрал 30,9%, а Шимоните — 31,3%. Третье место занял премьер-министр Саулюс Сквернялис — 19,5%. Его партия «Союз крестьян и зелёных» является ядром правящей коалиции в парламенте Литвы. Выбыв из борьбы, Сквернялис заявил, что уйдёт в начале июня с поста премьер-министра и станет рядовым депутатом. Перед вторым туром «Союз крестьян и зелёных» призвал голосовать за Науседу, сообщает новостной портал Delfi.

«В противном случае, если активность будет мала и люди будут портить бюллетени, не будут голосовать ни за одного кандидата, победит Ингрида Шимоните, что, по нашему мнению, будет плохо для Литвы» — так в интервью агентству BNS обосновал позицию правящей партии её председатель Рамунас Карбаускис.

И первый, и второй тур прошли при высокой для Литвы явке, превышающей 50%, констатирует Главная избирательная комиссия страны.

Сразу после избрания новый президент заявил, что совершит первый внешнеполитический визит в Польшу, сообщает BNS. Науседа также намерен изменить политику в отношении России. 

«Я бы хотел быть дипломатичным и использовать риторику, которая могла бы быть несколько иной по сравнению с риторикой, которая использовалась раньше», — подчеркнул он после выборов, отвечая на вопрос, как он будет строить отношения с Москвой.

Следует отметить, что в ходе избирательной кампании внешнеполитические темы практически не поднимались. О России говорила главным образом соперник Науседы — Ингрида Шимоните. Так, она заявила, что не последует примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно посетила Россию. 

«Сейчас ехать в Москву, чтобы сказать Путину об Украине и Грузии и получить прогнозируемый ответ, не вижу никакого смысла», — сказала Шимоните.

Науседа также не планирует приезжать в Россию. На первой после избрания пресс-конференции, организованной информагентством BNS, новый лидер страны подчеркнул, что отношения Литвы и России существенно не изменятся, если ситуация на Украине останется прежней. В ходе беседы с журналистами Науседа выступил с рядом инициатив. В частности, он высказался в поддержку скандинавской модели гендерного равноправия и заявил, что хотел бы, чтобы треть мест в правительстве страны заняли женщины. Кроме того, новый президент намерен возобновить регулярные встречи с прибалтийскими лидерами для обсуждения спорных вопросов и координации действий.

Науседе 55 лет, он экономист по образованию. Большую часть своей профессиональной карьеры он проработал в Банке Литвы (аналог российского Центробанка). Науседа никогда не занимал выборные должности. Его опыт в политике ограничивается работой с 2004 по 2009 год экономическим советником при президенте Валдасе Адамкусе. Науседа, кроме литовского, в совершенстве владеет английским, немецким и русским языками. 

Курс останется неизменным

Литва — парламентская республика, и полномочия литовского президента ограничены. Однако он определяет направление внешней политики страны. 

«Результаты выборов означают, что литовский политический ландшафт перестаёт быть однообразным. Победил не профессиональный политик, а новый человек. Это такой мировой тренд: вспомним победу Владимира Зеленского на Украине или успех Дональда Трампа. Радикальных перемен, в том числе во внешней политике, ждать не стоит, но определённые подвижки, трансформации, в частности в сторону большей сбалансированности, мы получим», — сказал в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Однако эксперты подчёркивают, что официальный Вильнюс недостаточно самостоятелен в определении своей внешней политики.   

«Литва — маленькое государство. Её политика во многом зависит от позиции ведущих стран ЕС и Соединённых Штатов. Если у Брюсселя и Вашингтона не возникнет серьёзных разногласий, то Литва будет двигаться в фарватере коллективного Запада. Однако есть вероятность того, что из-за политики Дональда Трампа противоречия между США и ведущими странами Евросоюза усилятся. Тогда у Литвы появится выбор, кого поддерживать по тому или иному вопросу. В этом случае, разумеется, роль президента и его личных взглядов на внешнюю политику возрастёт», — сказал в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Ланко.

При этом он отмечает, что Науседа, хотя и является независимым кандидатом, пользуется поддержкой ведущей партии Литвы — «Союза крестьян и зелёных». Следовательно, литовская политическая элита не рассчитывает на то, что внешнеполитический курс президента изменится, считает Ланко.

Эксперты обращают внимание, что Науседа в первую очередь экономист и рассматривает Россию с точки зрения экономических интересов своей страны. Ланко отмечает, что прежний президент Литвы Даля Грибаускайте в начале своего первого президентского срока также была сторонником прагматичного подхода в отношениях с Москвой. Она надеялась, что с помощью российских инвестиций можно будет обеспечить рост литовской экономики. 

  • Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Конфликт 2014 года между Россией и странами Запада для Грибаускайте стал личной проблемой», — заявил Дмитрий Ланко.

Литва, будучи членом ЕС и НАТО, стала участницей этого конфликта. Грибаускайте, позабыв о своих обещаниях наладить отношения с Россией, начала критиковать Москву.  

«На втором президентском сроке мы слышали жёсткую риторику в отношении России со стороны литовского президента. В ряде случаев она даже бежала впереди паровоза: когда лидеры США и западноевропейских стран мягко критиковали Россию, Грибаускайте рубила с плеча», — отмечает эксперт.

Науседа, напротив, не является сторонником жёсткой политики в отношении Москвы, считает Ланко.

«У него нет личной обиды на Россию. Избранный президент не выступает за немедленное улучшение отношений с Москвой ради того, чтобы поднять литовскую экономику, как когда-то предлагала его предшественница. Можно ожидать, что риторика Науседы в отношении России действительно будет мягче, чем у Грибаускайте. Не исключаю, что это приведёт к улучшению отношений России с Литвой в среднесрочной перспективе, в течение ближайших десяти лет», — говорит эксперт.

Эксперт оценил планы Киева создать информационную стратегию по Донбассу

Коктыш также ожидает, что Науседа попробует наладить отношения с Белоруссией.

«Если ему это удастся, это будет совершенно революционный прорыв, от которого выиграют все, в том числе литовцы. Прежний президент Грибаускайте была настроена крайне негативно по отношению к официальному Минску. Напомню, что она выступала за отмену строительства атомной электростанции в Белоруссии, которое ведёт Россия, и была абсолютно бескомпромиссна в этом вопросе», — считает Коктыш.

Язык и армия

При этом в рамках предвыборной кампании Науседа неоднократно подчеркивал важность расширения контактов страны по линии НАТО.

«Я хочу, чтобы США разместили от 1,5 до 3,5 тыс. военнослужащих в Литве. Также очень важно обеспечить общую безопасность границы ЕС», — заявил он, выступая на Литовской экономической конференции. 

  • Президентские выборы в Литве
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

Впрочем, для России эти планы вряд ли представляют серьёзную опасность, заявил в беседе с RT председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой.

«В НАТО много говорят о «российской угрозе» и необходимости защитить Прибалтику, в том числе Литву. Но на деле для реальной защиты этих стран нужно разместить там на постоянной основе огромную армию, а никак не 3,5 тыс. человек. На резкое увеличение контингента в Прибалтике НАТО во главе с США никогда не пойдёт. Это и бессмысленно, и дорого», — сказал Липовой.

По мнению Коктыша, от Науседы можно ожидать некоторых послаблений в отношении нацменьшинств — поляков и русских. Сейчас в Литве обсуждаются поправки в закон об образовании, предложенные партией «Союз Отечества — Христианские демократы». Они предусматривают преподавание на литовском языке 60% предметов в школах национальных меньшинств. 

Коктыш обращает внимание на то, что свой первый визит после избрания Науседа совершит в Польшу. Это свидетельствует о том, что президент надеется улучшить отношения с нацменьшинствами Литвы, считает эксперт. 

«Занимать бескомпромиссную позицию в стиле «одна страна — один язык» официальному Вильнюсу бессмысленно. Понимания в ЕС скорее добьётся Польша, чем Литва. Их политический и экономический вес не сопоставим. Поэтому в Вильнюсе немало политиков, которые считают, что разумнее учитывать реалии и идти навстречу нацменьшинствам. Однако уступки не могут быть слишком большими, такими как введение нескольких государственных языков, например. Отношения с поляками и русскими — болезненный вопрос для литовского самосознания», — подводит итог Коктыш.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 14:54
Заключённые одесской колонии предприняли попытку захватить админздание
27 мая 2019, 13:09
Верховная рада 30 мая рассмотрит вопрос об отставке правительства
27 мая 2019, 18:09
Эксперт оценил планы Киева создать информационную стратегию по Донбассу
27 мая 2019, 21:24
Зеленский посетил командный пункт ВСУ в Луганске
27 мая 2019, 14:54
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
27 мая 2019, 21:24
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 мая 2019, 00:39
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
28 мая 2019, 00:54
"Шизофрения, которая охватила Европу": Гаспарян – о вотуме недоверия, вынес...
28 мая 2019, 00:39
«Беспрецедентный случай»: парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Себас...
28 мая 2019, 00:39
«Президент мира на словах»: Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе главы государ...
28 мая 2019, 00:54
Сползание под стол и мужские слезы: НВО показали, как актеры "Игры престолов&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
23 мая 2019, 03:54
"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастливой жизни" Кейт Миддлтон и принца Уильяма
22 мая 2019, 11:39
"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом
25 мая 2019, 20:54
"На кацапском не пристало говорить… мозгов больше, чем у вас": Украинский министр нахамил президенту Зеленскому
25 мая 2019, 20:54
Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.