«У него нет личной обиды на Россию»: как может измениться политика Литвы при новом президенте республики

На президентских выборах в Литве победил независимый кандидат Гитанас Науседа. Он обошёл представителя консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Ингрида Шимоните. При этом Науседа уже заявил, что намерен изменить риторику в отношении России. По мнению экспертов, кардинальных сдвигов во внешнеполитическом курсе ждать не стоит, поскольку Литва — парламентская республика, и возможности президента сильно ограничены. Впрочем, аналитики полагают, что Науседа, будучи экономистом, может более прагматично подойти к контактам с Москвой.

В воскресенье, 26 мая, в Литве завершился второй тур президентских выборов. Победу одержал независимый кандидат Гитанас Науседа. Он набрал более 65% голосов. У его соперника, кандидата от крупнейшей оппозиционной партии «Союз Отечества — Христианские демократы» Ингрида Шимоните, менее 35%, сообщает 27 мая Главная избирательная комиссия Литвы на своём сайте.

В первом туре, который состоялся 12 мая, Науседа набрал 30,9%, а Шимоните — 31,3%. Третье место занял премьер-министр Саулюс Сквернялис — 19,5%. Его партия «Союз крестьян и зелёных» является ядром правящей коалиции в парламенте Литвы. Выбыв из борьбы, Сквернялис заявил, что уйдёт в начале июня с поста премьер-министра и станет рядовым депутатом. Перед вторым туром «Союз крестьян и зелёных» призвал голосовать за Науседу, сообщает новостной портал Delfi.

«В противном случае, если активность будет мала и люди будут портить бюллетени, не будут голосовать ни за одного кандидата, победит Ингрида Шимоните, что, по нашему мнению, будет плохо для Литвы» — так в интервью агентству BNS обосновал позицию правящей партии её председатель Рамунас Карбаускис.

И первый, и второй тур прошли при высокой для Литвы явке, превышающей 50%, констатирует Главная избирательная комиссия страны.

Сразу после избрания новый президент заявил, что совершит первый внешнеполитический визит в Польшу, сообщает BNS. Науседа также намерен изменить политику в отношении России.

«Я бы хотел быть дипломатичным и использовать риторику, которая могла бы быть несколько иной по сравнению с риторикой, которая использовалась раньше», — подчеркнул он после выборов, отвечая на вопрос, как он будет строить отношения с Москвой.

Следует отметить, что в ходе избирательной кампании внешнеполитические темы практически не поднимались. О России говорила главным образом соперник Науседы — Ингрида Шимоните. Так, она заявила, что не последует примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно посетила Россию.

«Сейчас ехать в Москву, чтобы сказать Путину об Украине и Грузии и получить прогнозируемый ответ, не вижу никакого смысла», — сказала Шимоните.

Науседа также не планирует приезжать в Россию. На первой после избрания пресс-конференции, организованной информагентством BNS, новый лидер страны подчеркнул, что отношения Литвы и России существенно не изменятся, если ситуация на Украине останется прежней. В ходе беседы с журналистами Науседа выступил с рядом инициатив. В частности, он высказался в поддержку скандинавской модели гендерного равноправия и заявил, что хотел бы, чтобы треть мест в правительстве страны заняли женщины. Кроме того, новый президент намерен возобновить регулярные встречи с прибалтийскими лидерами для обсуждения спорных вопросов и координации действий.

Науседе 55 лет, он экономист по образованию. Большую часть своей профессиональной карьеры он проработал в Банке Литвы (аналог российского Центробанка). Науседа никогда не занимал выборные должности. Его опыт в политике ограничивается работой с 2004 по 2009 год экономическим советником при президенте Валдасе Адамкусе. Науседа, кроме литовского, в совершенстве владеет английским, немецким и русским языками.

Курс останется неизменным

Литва — парламентская республика, и полномочия литовского президента ограничены. Однако он определяет направление внешней политики страны.

«Результаты выборов означают, что литовский политический ландшафт перестаёт быть однообразным. Победил не профессиональный политик, а новый человек. Это такой мировой тренд: вспомним победу Владимира Зеленского на Украине или успех Дональда Трампа. Радикальных перемен, в том числе во внешней политике, ждать не стоит, но определённые подвижки, трансформации, в частности в сторону большей сбалансированности, мы получим», — сказал в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Однако эксперты подчёркивают, что официальный Вильнюс недостаточно самостоятелен в определении своей внешней политики.

«Литва — маленькое государство. Её политика во многом зависит от позиции ведущих стран ЕС и Соединённых Штатов. Если у Брюсселя и Вашингтона не возникнет серьёзных разногласий, то Литва будет двигаться в фарватере коллективного Запада. Однако есть вероятность того, что из-за политики Дональда Трампа противоречия между США и ведущими странами Евросоюза усилятся. Тогда у Литвы появится выбор, кого поддерживать по тому или иному вопросу. В этом случае, разумеется, роль президента и его личных взглядов на внешнюю политику возрастёт», — сказал в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Ланко.

При этом он отмечает, что Науседа, хотя и является независимым кандидатом, пользуется поддержкой ведущей партии Литвы — «Союза крестьян и зелёных». Следовательно, литовская политическая элита не рассчитывает на то, что внешнеполитический курс президента изменится, считает Ланко.

Эксперты обращают внимание, что Науседа в первую очередь экономист и рассматривает Россию с точки зрения экономических интересов своей страны. Ланко отмечает, что прежний президент Литвы Даля Грибаускайте в начале своего первого президентского срока также была сторонником прагматичного подхода в отношениях с Москвой. Она надеялась, что с помощью российских инвестиций можно будет обеспечить рост литовской экономики.

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Конфликт 2014 года между Россией и странами Запада для Грибаускайте стал личной проблемой», — заявил Дмитрий Ланко.

Литва, будучи членом ЕС и НАТО, стала участницей этого конфликта. Грибаускайте, позабыв о своих обещаниях наладить отношения с Россией, начала критиковать Москву.

«На втором президентском сроке мы слышали жёсткую риторику в отношении России со стороны литовского президента. В ряде случаев она даже бежала впереди паровоза: когда лидеры США и западноевропейских стран мягко критиковали Россию, Грибаускайте рубила с плеча», — отмечает эксперт.

Науседа, напротив, не является сторонником жёсткой политики в отношении Москвы, считает Ланко.

«У него нет личной обиды на Россию. Избранный президент не выступает за немедленное улучшение отношений с Москвой ради того, чтобы поднять литовскую экономику, как когда-то предлагала его предшественница. Можно ожидать, что риторика Науседы в отношении России действительно будет мягче, чем у Грибаускайте. Не исключаю, что это приведёт к улучшению отношений России с Литвой в среднесрочной перспективе, в течение ближайших десяти лет», — говорит эксперт.

Коктыш также ожидает, что Науседа попробует наладить отношения с Белоруссией.

«Если ему это удастся, это будет совершенно революционный прорыв, от которого выиграют все, в том числе литовцы. Прежний президент Грибаускайте была настроена крайне негативно по отношению к официальному Минску. Напомню, что она выступала за отмену строительства атомной электростанции в Белоруссии, которое ведёт Россия, и была абсолютно бескомпромиссна в этом вопросе», — считает Коктыш.

Язык и армия

При этом в рамках предвыборной кампании Науседа неоднократно подчеркивал важность расширения контактов страны по линии НАТО.

«Я хочу, чтобы США разместили от 1,5 до 3,5 тыс. военнослужащих в Литве. Также очень важно обеспечить общую безопасность границы ЕС», — заявил он, выступая на Литовской экономической конференции.

Президентские выборы в Литве

Reuters

© Ints Kalnins

Впрочем, для России эти планы вряд ли представляют серьёзную опасность, заявил в беседе с RT председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой.

«В НАТО много говорят о «российской угрозе» и необходимости защитить Прибалтику, в том числе Литву. Но на деле для реальной защиты этих стран нужно разместить там на постоянной основе огромную армию, а никак не 3,5 тыс. человек. На резкое увеличение контингента в Прибалтике НАТО во главе с США никогда не пойдёт. Это и бессмысленно, и дорого», — сказал Липовой.

По мнению Коктыша, от Науседы можно ожидать некоторых послаблений в отношении нацменьшинств — поляков и русских. Сейчас в Литве обсуждаются поправки в закон об образовании, предложенные партией «Союз Отечества — Христианские демократы». Они предусматривают преподавание на литовском языке 60% предметов в школах национальных меньшинств.

Коктыш обращает внимание на то, что свой первый визит после избрания Науседа совершит в Польшу. Это свидетельствует о том, что президент надеется улучшить отношения с нацменьшинствами Литвы, считает эксперт.

«Занимать бескомпромиссную позицию в стиле «одна страна — один язык» официальному Вильнюсу бессмысленно. Понимания в ЕС скорее добьётся Польша, чем Литва. Их политический и экономический вес не сопоставим. Поэтому в Вильнюсе немало политиков, которые считают, что разумнее учитывать реалии и идти навстречу нацменьшинствам. Однако уступки не могут быть слишком большими, такими как введение нескольких государственных языков, например. Отношения с поляками и русскими — болезненный вопрос для литовского самосознания», — подводит итог Коктыш.