У него и "королевские тигры" становились кроткими и послушными • 69 • Аналитика © Фото : Bundesarchiv/Wolff/Altvater Архипов Василий Сергеевич (1906 – 1985), командир 53-й гвардейской танковой бригады в годы Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (1940, 1944). Генерал-полковник танковых войск (1963). © РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза Он родился в 1906 году в Пермской губернии в многодетной крестьянской семье. С малых лет работал пастухом, батраком, потом чернорабочим, грузчиком на гидроэлектростанции в Челябинске. Надо было помогать семье – отца после начала Первой мировой войны призвали в армию. Первоначальное образование будущего генерал-полковника – семь классов. Потом, конечно, будет и военная академия. В перерывах между сражениями и войнами... Архипов стал легендой еще в финскую войну. Его танки одними из первых прорвали линию Маннергейма, нанесли удар по бронетехнике противника, уничтожив четыре "Виккерса". Были такие британские танки. Причем, сами английские танкисты эти "Виккерсы" на вооружение не взяли. Почти все выпущенные танки отправили на экспорт. А капитан Архипов за эту войну был награжден орденом Красного Знамени и звездой Героя Советского Союза. Но главное – получил бесценный боевой опыт ведения боев с танками противника. Потом сослуживцы вспоминали, что Василий Сергеевич практически с первого взгляда мог точно оценить потенциальные возможности вражеской техники, даже если это были совершенно новые модели танков. © Фото : Общественное достояние Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34 В самом начале Великой Отечественной Архипов во главе разведбатальона 43-й танковой дивизии принял участие в танковом сражении под Бродами-Ровно. Об этой жестокой битве июня 41-го сейчас редко вспоминают. А зря! Поучительная история. Это одно из крупнейших танковых сражений, уступающее по масштабам только Курской битве. Красная армия потерпела сокрушительное поражение. Сказалось несовершенство советских танков, в том числе слабая броня. Немцы за час расстреливали 20-30 наших машин еще на дальних подступах. У нас почти совсем не было бронебойных снарядов. И, наконец, главное: промаршировавший по всей Европе вермахт – это вам не финская армия... Но тут стоит сделать большое отступление. Помнится, еще с 90-х годов некоторые наши отчаянные историки начали утверждать, что Красная армия буквально "заваливала" немцев трупами, что в большинстве сражений численность РККА намного превосходила количество солдат вермахта. На самом деле это совсем не так. В начале войны действительно потери Красной армии были выше: в Московской битве их соотношение – 1,5 к 1 у немцев. А уже в Курском сражении – равенство, в операции "Багратион" в Белоруссии в 1944 году немцев погибло почти вдвое больше. А в Берлинской операции соотношение потерь фашистов и советских войск – 1 к 0,25. И общие потери в войне сопоставимы. Впрочем, это весьма слабое утешение. Лучше бы вся эта нацистская сволочь наводила бы свои "порядки" в Европе и не устраивала бы СССР всякие "Барбароссы". Нам пришлось заплатить слишком дорогую цену за уничтожение коричневой чумы. Ну а что касается германского Третьего рейха, то "пусть мертвецы хоронят своих мертвецов"... © РИА Новости / Георгий Зельма Танковые бои под Сталинградом В 1942–1945 годах танковая бригада Архипова сражалась на Брянском, Сталинградском, Донском и Центральном фронтах. Потом участвовала в боях на Украине. Особо отличилась в ходе Львовско-Сандомирской операции. 1 августа 1944 года бригада Архипова форсировала Вислу. И в бою за Сандомирский плацдарм полковник Архипов впервые встретился с "королевскими тиграми". Это – новейший танк "Тигр II", только-только начавший выпускаться серийно. Его толстую броню практически невозможно было пробить. – Били мы и "тигров", и "пантер", – сказал комбриг Архипов своим танкистам перед боем. – Не устоят перед нами и "королевские тигры"". На своем командирском танке он первым пошел в неравный бой. Это была битва Давида и Голиафа. Победила сноровка, опыт и ловкость. Наши танки обладали большей маневренностью. Этот козырь и использовал многоопытный Василий Сергеевич. Атака в лоб исключалась, поскольку граничила с безумием. И тогда он зашел в бок "неповоротливому и медленному зверю" и открыл огонь. После третьего попадания новехонький "Тигр" вспыхнул как миленький. А вскоре танкисты Архипова, воодушевленные личным примером и мужеством своего командира, уничтожили 24 "королевских тигра" и еще три захватили в плен. Что ж! Недаром мудрая русская пословица говорит: "Не так страшен черт, как его малюют"... © РИА Новости Русские солдаты вешают указатели после взятия Перемышля За отличия в Львовско-Сандомирской операции Архипов был награжден второй Звездой Героя и получил звание генерал-майора. Его 53-я гвардейская танковая бригада участвовала в Берлинской и Пражской операциях. А три захваченные архиповцами "королевских тигра" в 1945 году экспонировались на выставке трофейного оружия в московском Парке культуры и отдыха имени Горького... Позднее Василий Сергеевич как-то заметил, что почти повторил боевой путь своего отца во время Первой мировой войны: "Когда мы брали город Перемышль, я вспоминал отцовские рассказы о том, как он вместе с тысячами других русских солдат штурмовал эту крепость. Удивительная судьба: сын солдата, я гнал врага по боевым отцовским дорогам". Автор Владимир Бычков, радио Sputnik Что будет с валютой? Как заработать много денег? 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