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У Навального обнаружили смертельно опасное вещество? Соратники выдали пугающую сенсацию

21 августа 2020, 12:45  •  189 • Политика
У "отравленного" блогера Алексея Навального обнаружили смертельно опасное вещество? Соратники выдали журналистам пугающую сенсацию.
По словам директора ФБК Ивана Жданова, когда он с женой Навального Юлией находился в кабинете главного врача, туда зашла представитель транспортной полиции и показала с телефона неизвестное вещество.
"Главный врач говорит "ну нашли и нашли". У меня нет никакой больше информации. Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном, [и спросили] какое вещество? Она говорит - "это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасное. Оно представляет угрозу не только для жизни Алексея, но и для окружающих. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты", - сказал Жданов.
При этом Юлия добавила, что в транспортировке Навального было отказано, но она и его соратники намерены всё же добиваться перевозки блогера.
Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о том, что врачи отказались давать разрешение на перевозку её начальника.
Однако Ярмыш не упомянула одну важную деталь: решение по транспортировке Навального принимал не один врач, а медицинский консилиум, предварительно осмотрев пациента и изучив данные его анализов.
Сам блогер до сих пор находится в тяжёлом состоянии и нестабилен. Однако из поста Ярмыш ясно, что рисковать жизнью Навального врачи отказались. Так что высказывания сторонников блогера о его перевозке вызывают как минимум недоумение: где гарантии, что дорогу тот перенесёт?

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