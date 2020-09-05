|
У НАТО только один "русский" вызов: Эксперт просчитал желание Альянса обуздать "империю зла"
05 сентября 2020, 10:20 • 69 • В мире
Эксперт просчитал желание Североатлантического альянса обуздать "империю зла". Представитель ЛНР в контактной группе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что теперь "отравление" Навального стало единственным "русским" вызовом для НАТО.
Представитель ЛНР в контактной группе на Минских переговорах Родион Мирошник прокомментировал "беспокойство" блока НАТО по поводу здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. Эксперт отметил, что теперь у Североатлантического альянса нет других проблем, кроме здоровья Навального.
Так эксперт прокомментировал информацию о том, что Столтенберг созывает Совет НАТО, чтобы поговорить о здоровье Навального.
"При этом вопрос, было ли отравление, уже никого не волнует, это пройденный этап. Теперь на повестке только глобальные последствия для всего человечества и как Североатлантическому альянсу им противостоять. Как обуздать "империю зла", а то "Новичок" вдруг найдётся в трусах у всех", - заметил Родион Мирошник.
При этом он отметил, что никого не волнуют потери в Донбассе. Западные страны легко забыли про 15 тысяч погибших в Донбассе и дискриминацию миллионов русскоязычных на Украине.
"Навальный и неподтверждённый диагноз - это всё, что есть на повестке НАТО сегодня", - отметил Мирошник.
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2020, 22:30
|
02 сентября 2020, 18:10
|
31 августа 2020, 13:00
|
04 сентября 2020, 00:25
|
30 августа 2020, 15:00
|
01 сентября 2020, 01:50
|
30 августа 2020, 19:35