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У НАТО только один "русский" вызов: Эксперт просчитал желание Альянса обуздать "империю зла"

05 сентября 2020, 10:20  •  69 • В мире
Эксперт просчитал желание Североатлантического альянса обуздать "империю зла". Представитель ЛНР в контактной группе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что теперь "отравление" Навального стало единственным "русским" вызовом для НАТО.
Представитель ЛНР в контактной группе на Минских переговорах Родион Мирошник прокомментировал "беспокойство" блока НАТО по поводу здоровья оппозиционного политика Алексея Навального. Эксперт отметил, что теперь у Североатлантического альянса нет других проблем, кроме здоровья Навального.
Так эксперт прокомментировал информацию о том, что Столтенберг созывает Совет НАТО, чтобы поговорить о здоровье Навального.
"При этом вопрос, было ли отравление, уже никого не волнует, это пройденный этап. Теперь на повестке только глобальные последствия для всего человечества и как Североатлантическому альянсу им противостоять. Как обуздать "империю зла", а то "Новичок" вдруг найдётся в трусах у всех", - заметил Родион Мирошник.
При этом он отметил, что никого не волнуют потери в Донбассе. Западные страны легко забыли про 15 тысяч погибших в Донбассе и дискриминацию миллионов русскоязычных на Украине.
"Навальный и неподтверждённый диагноз - это всё, что есть на повестке НАТО сегодня", - отметил Мирошник.

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